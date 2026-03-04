Otkazana dva leta iz Dubaija za Beograd

Let avio-prevoznika "Flaj Dubai", koji je trebalo da stigne iz Dubaija u Beograd danas oko 12.15 časova, je otkazan, navedeno je na sajtu aerodroma "Nikola Tesla".

Kako je navedeno, u pitanju je let FZ 1745. Takođe je otkazan i let iz Dubaija za Beograd, koji je trebalo da poleti iz Dubaija u 18.15 časova. Avio-prevoznik je takođe "Flaj Dubai", a u pitanju je let FZ 1749.

Ove informacije su navedene i na zvaničnom sajtu avio-kompanije "Flaj Dubai". Avion ''Flaj Dubaija'' iz Dubaija, koji je prevezao građane Srbije, sleteo je jutros u Beograd, objavljeno je na sajtu Aerodroma ''Nikola Tesla''.

Avion prevoznika ''Flaj Dubai'' sletio je na beogradski aerodrom u 7.40 časova, a trebalo je da sleti sinoć oko 21.25 časova.

Prvi avion ''Flaj Dubaija'' koji je prevezao državljane Srbije iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, sletio je u Beograd juče ujutro.

Od subote traje sukob na Bliskom istoku između SAD i Izraela, sa jedne, i Irana, sa druge strane, zbog čega je vazdušni saobraćaj suočen sa prekidima i teškoćama.