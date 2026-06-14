Logo

Najveći posao u istoriji Holivuda: Odobreno spajanje giganata

Autor:

ATV
14.06.2026 18:16

Komentari:

1
Највећи посао у историји Холивуда: Одобрено спајање гиганата
Foto: Tanjug / AP / Jae C. Hong

Američko Ministarstvo pravde odobrilo je akviziciju kompanije Vorner Bros Diskaveri, vrijednu 111 milijardi dolara, koju planira Paramaunt Skajdens, čime je napravljen važan korak ka jednom od najvećih preuzimanja u medijskoj i filmskoj industriji.

Odobrenje federalnih regulatora omogućava nastavak procesa preuzimanja holivudskog studija koji u svom vlasništvu ima Si-En-En (CNN), Ejč-Bi-O (HBO), Ti-Bi-Es (TBS), Ti-En-Ti (TNT), Ti-Si-Em (TCM), Di-Si Studios (DC Studios) i Nju Lajn Sinema (New Line Cinema)

Međutim, dogovor još nije konačan jer pojedine savezne države, uključujući Kaliforniju, i dalje razmatraju mogućnost pokretanja pravnih postupaka kako bi zaustavile spajanje, piše Bi-Bi-Si.

Ministarstvo pravde SAD saopštilo je da je sprovelo rigoroznu istragu predloženog dogovora i zaključilo da preuzimanje vjerovatno neće nanijeti štetu konkurenciji ni američkim potrošačima.

U saopštenju se navodi da bi dogovor mogao povećati konkurenciju u medijskom i zabavnom sektoru, uz koristi za potrošače i radnike.

Spajanje je izazvalo protivljenje dijela filmske industrije. Više od 1.400 holivudskih glumaca, reditelja i filmskih radnika u aprilu je potpisalo otvoreno pismo protiv akvizicije, upozoravajući da bi ona mogla dovesti do manje prilika za autore, smanjenja broja radnih mjesta, većih troškova i manjeg izbora za publiku.

Paramaunt Skajdens tvrdi da će preuzimanje donijeti milijarde dolara ušteda i omogućiti snažnije pozicioniranje kompanije u globalnoj medijskoj industriji.

Preuzimanjem Vorner Bros Diskaverija, Paramaunt bi postao jedna od najmoćnijih kompanija u Holivudu.

Dogovor je izazvao i političke kontroverze. Dejvid Elison, čelnik Paramaunta, sin je Larija Elisona, jednog od značajnih donatora američkog predsjednika Donalda Trampa.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Holivud

Vorner Bros

Paramaunt

mediji

Komentari (1)

Više iz rubrike

Зора Видовић

Ekonomija

Vidović opoziciji: Na kraju godine javni dug će iznositi 38 odsto BDP-a, dok ste vi bili na vlasti dug je bio 55 odsto BDP-a

5 h

6
Неочекиван обрт на Куби: Најављене велике реформе

Ekonomija

Neočekivan obrt na Kubi: Najavljene velike reforme

1 d

0
ММФ упозорава: "АИ може да сруши свјетски финансијски систем"

Ekonomija

MMF upozorava: "AI može da sruši svjetski finansijski sistem"

1 d

0
Илон Маск

Ekonomija

Ilon Mask je bogatiji od više od 150 država svijeta - među njima Njemačka, Italija i Španija!

2 d

0

  • Najnovije

20

10

Poznat identitet muškarca ubijenog kod Velike Kladuše

20

04

Nova tragedija na rijeci: Pronađena tijela dvojice muškaraca

19

31

Cvijanović: Nisam ni ruska, ni američka podmornica, već uvijek i zauvijek čovjek Srpske

19

28

Pomagao ljudima koje čak ni ne poznaje: Rade Borković dao krv više od 130 puta

19

24

Studentske ankete kao alat za unaprjeđenje nastave

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima