Najveći posao u istoriji Holivuda: Odobreno spajanje giganata

Američko Ministarstvo pravde odobrilo je akviziciju kompanije Vorner Bros Diskaveri, vrijednu 111 milijardi dolara, koju planira Paramaunt Skajdens, čime je napravljen važan korak ka jednom od najvećih preuzimanja u medijskoj i filmskoj industriji.

Odobrenje federalnih regulatora omogućava nastavak procesa preuzimanja holivudskog studija koji u svom vlasništvu ima Si-En-En (CNN), Ejč-Bi-O (HBO), Ti-Bi-Es (TBS), Ti-En-Ti (TNT), Ti-Si-Em (TCM), Di-Si Studios (DC Studios) i Nju Lajn Sinema (New Line Cinema)

Međutim, dogovor još nije konačan jer pojedine savezne države, uključujući Kaliforniju, i dalje razmatraju mogućnost pokretanja pravnih postupaka kako bi zaustavile spajanje, piše Bi-Bi-Si.

Ministarstvo pravde SAD saopštilo je da je sprovelo rigoroznu istragu predloženog dogovora i zaključilo da preuzimanje vjerovatno neće nanijeti štetu konkurenciji ni američkim potrošačima.

U saopštenju se navodi da bi dogovor mogao povećati konkurenciju u medijskom i zabavnom sektoru, uz koristi za potrošače i radnike.

Spajanje je izazvalo protivljenje dijela filmske industrije. Više od 1.400 holivudskih glumaca, reditelja i filmskih radnika u aprilu je potpisalo otvoreno pismo protiv akvizicije, upozoravajući da bi ona mogla dovesti do manje prilika za autore, smanjenja broja radnih mjesta, većih troškova i manjeg izbora za publiku.

Paramaunt Skajdens tvrdi da će preuzimanje donijeti milijarde dolara ušteda i omogućiti snažnije pozicioniranje kompanije u globalnoj medijskoj industriji.

Preuzimanjem Vorner Bros Diskaverija, Paramaunt bi postao jedna od najmoćnijih kompanija u Holivudu.

Dogovor je izazvao i političke kontroverze. Dejvid Elison, čelnik Paramaunta, sin je Larija Elisona, jednog od značajnih donatora američkog predsjednika Donalda Trampa.