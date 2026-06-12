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Ilon Mask je bogatiji od više od 150 država svijeta - među njima Njemačka, Italija i Španija!

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ATV
12.06.2026 16:11

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Илон Маск
Foto: Tanjug/AP

Vijest da je bogatstvo Ilona Maska premašilo 1.100 milijardi dolara otvorila je novo pitanje koje prevazilazi klasične finansijske okvire: koliko jedan čovjek zaista može da bude „težak“ u odnosu na čitave države.

Prema procjenama nakon rekordnog izlaska kompanije "SpaceX" na berzu, ukupna vrijednost Maskove imovine dostigla je oko 1,1 bilion dolara, što ga svrstava u finansijsku ligu u kojoj se bogatstvo više ne mjeri samo u milijardama, već u poređenju sa ekonomijama država.

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Kada se to uporedi sa godišnjim bruto domaćim proizvodom zemalja, razmjera postaje gotovo nevjerovatna. Maskovo bogatstvo je veće od ekonomija velikog broja država svijeta, uključujući neke od najrazvijenijih evropskih ekonomija.

Među zemljama koje su po godišnjoj ekonomskoj proizvodnji ispod njegove neto vrijednosti nalaze se Njemačka, Italija, Španija, Holandija, Švajcarska, Belgija, Švedska, Austrija i Norveška. Takođe, tu su i brojne srednje i manje ekonomije širom svijeta, kao što su Poljska, Grčka, Portugal, Češka, Mađarska, Rumunija, Bugarska, Finska i Danska.

Na globalnom nivou, procjenjuje se da je Maskovo bogatstvo veće od godišnjeg BDP-a više od 150 država svijeta, uključujući veliki broj zemalja Afrike, Azije, Latinske Amerike i Bliskog istoka. U tim okvirima nalaze se države poput Argentina, Čile, Kolumbija, Peru, Vijetnam, Filipini, Egipat, Nigerija, Kenija, Maroko i Tunis, kao i većina manjih ekonomija u razvoju.

S druge strane, postoje i ekonomije koje i dalje višestruko nadmašuju njegovu ličnu imovinu. To su prije svega Sjedinjene Američke Države, Kina, Japan, Indija, Ujedinjeno Kraljevstvo, Francuska i Brazil, čije se godišnje ekonomije mere u hiljadama milijardi dolara.

Ipak, sama činjenica da se bogatstvo jednog pojedinca danas upoređuje sa čitavim državama pokazuje koliko je savremena ekonomija postala koncentrisana. Ako bi Ilon Mask bio država, njegova „ekonomija“ svrstala bi ga među najjače na svijetu, ispred ogromne većine članica Ujedinjenih nacija.

Drugim riječima, u finansijskoj slici današnjeg svijeta, granica između privatnog bogatstva i državne ekonomije nikada nije bila tanja.

(Telegraf Biznis)

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Ilon Mask

Bogatstvo

Milijarderi

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