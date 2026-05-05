Ko je najveća stipsa među milijarderima

Magazin "Forbs" nedavno je odlučio napraviti jedinstven eksperiment: preračunali su bogatstvo najbogatijih ljudi na planeti, ali tako što su im "vratili" sav novac i dionice koje su tokom života donirali u humanitarne svrhe.

Rezultati ove "Stvarne neto vrijednosti" dali su nam potpuno novu perspektivu o tome ko su stvarni filantropi, a ko najveće stipse među svjetskom elitom.

Kada se podvuče crta, jedan čovjek se posebno izdvaja po svom (ne)davanju – Ilon Mask.

Mask: Apsolutni vladar bogatstva, ali ne i empatije

Kao daleko najbogatija osoba na planeti, sa nevjerovatnih 839 milijardi dolara na redovnoj Forbsovoj listi, Mask se ujedno svrstava i među najmanje humanitarne milijardere.

Istina, Mask je prebacio 8,5 milijardi dolara u dionicama Tesle u svoje humanitarne fondacije (što je tek 1% njegovog ukupnog bogatstva). Međutim, skoro sav taj novac skuplja prašinu. Procjenjuje se da je samo oko 500 miliona dolara – mizernih 0,06% njegovog ogromnog bogatstva – zapravo podijeljeno onima kojima je potrebno.

Većina njegovih donacija dogodila se u periodu kada je morao platiti ogromne poreze zbog prodaje dionica kako bi finansirao kupovinu Tvitera, pa mnogi analitičari smatraju da je njegovo "doniranje" zapravo bio samo vješt poreski manevar.

Šta bi bilo da Gejts i Bafett nisu dali ni centa?

Maskov nedostatak osjećaja za humanost otvara zanimljivo pitanje: Kako bi izgledala lista milijardera da najplemenitiji među njima nikada nisu donirali ni jedan jedini dolar?

Kada bi se novac, koji su godinama davali, reinvestirao po tržišnim cijenama, lista bi doživjela tektonske promjene:

Bil Gejts: Osnivač Majkrosofta je do sada razdijelio nevjerovatnih 731 milion dionica svoje kompanije. Da ih je zadržao i uložio, danas bi bio četiri puta bogatiji. Umjesto trenutnog 19. mjesta na listi najbogatijih, Gejts bi sa 464 milijarde dolara bio druga najbogatija osoba na svijetu.

Voren Bafet: Legendarni investitor bi sa 9. mjesta skočio na visoko 3. mjesto. Od 2006. godine, Bafet je donirao dionice koje bi danas vrijedile više od 200 milijardi dolara. Da je ostao škrt, njegovo bogatstvo bi iznosilo 363 milijarde dolara.

Mekenzi Skot i Džef Bezos: Lekcija iz filantropije

Niko nikada u istoriji nije dijelio novac brže od Mekenzi Skot, bivše supruge osnivača Amazona Džefa Bezosa. Umjesto da sjedi na milijardama koje je dobila razvodom, ona je već podijelila preko 26 milijardi dolara na adrese više od 2.500 organizacija. Da je taj novac zadržala, skočila bi za čak 58 mjesta na listi i bila među 30 najbogatijih ljudi na svijetu.

Sa druge strane, njen bivši suprug Džef Bezos, koji je u humanitarne svrhe dao znatno manje, u ovom preračunatom scenariju (gdje se cijeni stvarna zarada bez doniranja) ispada iz top 5 najbogatijih na planeti.

Top 5 milijardera prema "Stvarnoj neto vrijednosti" (da nisu donirali ništa):

Ilon Mask – 858 milijardi dolara (dodato "samo" 19 milijardi)

Bil Gejts – 464 milijarde dolara (dodato ogromnih 356 milijardi)

Voren Bafet – 363 milijarde dolara (dodato 214 milijardi)

Leri Pejdž – 284 milijarde dolara (dodato 27 milijardi)

Sergej Brin – 278 milijardi dolara (dodato 41 milijarda)

Iako Mask zbog svoje ogromne startne prednosti i dalje drži prvo mjesto, ova lista jasno pokazuje razliku između onih koji gomilaju kapital i onih koji ga koriste kako bi promijenili svijet na bolje.