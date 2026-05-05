Tramp tvrdi da su SAD već pobijedile Iran: Sukob bi mogao da traje još dvije-tri nedjelje

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da bi sukob sa Iranom mogao da potraje još dvije do tri nedjelje i ocijenio da su SAD već pobijedile.

Tramp je tokom razgovora sa novinarima odbio da kaže da li je primirje sa Iranom okončano nakon što je Iran gađao Ujedinjene Arapske Emirate, ali je naveo da bi rat mogao da se nastavi još dvije ili tri nedjelje.

- Pa, to ne mogu da vam kažem - rekao je Tramp na pitanje da li je primirje završeno.

Upitan da li najnovija neprijateljstva znače početak obnovljenog sukoba sa Iranom, Tramp je rekao da na ovaj ili onaj način, SAD pobjeđuje.

- Ili ćemo postići pravi dogovor ili ćemo veoma lako pobijediti. Sa vojnog stanovišta, mi smo već pobijedili. Znate, čuli ste me da to govorim milion puta, a i drugi to kažu. Imali su 159 brodova... sada nemaju nijedan. Svi su na dnu mora - rekao je Tramp.

Tramp nije želio da potvrdi da li je Iran prekršio primirje, rekavši da će se vidjeti šta će se desiti, ali je istakao vojne kapacitete SAD.

On je rekao da bi sukob mogao da traje vjerovatno još dvije nedjelje ili možda tri nedjelje, naglasivši da nije pod vremenskim pritiskom.

- Vrijeme nije presudno za nas - rekao je, uz tvrdnju da rat ima značajnu podršku javnosti.

On je naveo i da SAD imaju kontrolu nad Ormuskim moreuzom operacije "Projekat Sloboda".

- Rekli su da će preuzeti Ormuski moreuz i mislili smo da bi mogli. Mi smo ga preuzeli od njih - rekao je Tramp.

Govoreći o rastu cijena nafte, Tramp je ocijenio da bi one mogle dodatno da porastu, možda i do 250 dolara, uz tvrdnju da je genijalna stvar to što brodovi sada idu ka SAD po naftu.

Na pitanje o budućnosti iranskih zaliha obogaćenog uranijuma, čije je predavanje ključna tačka sporenja za Vašington, Tramp je umanjio njihov značaj.

- Sa stanovišta vrijednosti, to nije naročito vrijedno. Vjerovatno ne može da se koristi. Možda neće moći ni da ga se domognu - rekao je on i dodao da bi volio da ga SAD preuzmu kako Iran ne bi bio u iskušenju.

Tramp je, takođe, izjavio da je ubijeđen da bi se iranski narod, ukoliko bi imao dovoljno oružja, suprotstavio režimu.

(Sputnjik)