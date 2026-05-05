Logo
Large banner

Tramp tvrdi da su SAD već pobijedile Iran: Sukob bi mogao da traje još dvije-tri nedjelje

Autor:

ATV
05.05.2026 12:46

Komentari:

0
Трамп тврди да су САД већ побиједиле Иран: Сукоб би могао да траје још двије-три недјеље
Foto: Tanjug/AP/Jacquelyn Martin

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da bi sukob sa Iranom mogao da potraje još dvije do tri nedjelje i ocijenio da su SAD već pobijedile.

Tramp je tokom razgovora sa novinarima odbio da kaže da li je primirje sa Iranom okončano nakon što je Iran gađao Ujedinjene Arapske Emirate, ali je naveo da bi rat mogao da se nastavi još dvije ili tri nedjelje.

- Pa, to ne mogu da vam kažem - rekao je Tramp na pitanje da li je primirje završeno.

Upitan da li najnovija neprijateljstva znače početak obnovljenog sukoba sa Iranom, Tramp je rekao da na ovaj ili onaj način, SAD pobjeđuje.

Си Ђинпинг Урсула Фон дер Лајен

Svijet

Ovakvu prijetnju Kina nije poslala Evropskoj uniji decenijama

- Ili ćemo postići pravi dogovor ili ćemo veoma lako pobijediti. Sa vojnog stanovišta, mi smo već pobijedili. Znate, čuli ste me da to govorim milion puta, a i drugi to kažu. Imali su 159 brodova... sada nemaju nijedan. Svi su na dnu mora - rekao je Tramp.

Tramp nije želio da potvrdi da li je Iran prekršio primirje, rekavši da će se vidjeti šta će se desiti, ali je istakao vojne kapacitete SAD.

On je rekao da bi sukob mogao da traje vjerovatno još dvije nedjelje ili možda tri nedjelje, naglasivši da nije pod vremenskim pritiskom.

пројекат слобода

Svijet

Tramp najavio projekat "Sloboda": Operacija uključuje razarače, 15.000 pripadnika vojske, letjelice

- Vrijeme nije presudno za nas - rekao je, uz tvrdnju da rat ima značajnu podršku javnosti.

On je naveo i da SAD imaju kontrolu nad Ormuskim moreuzom operacije "Projekat Sloboda".

- Rekli su da će preuzeti Ormuski moreuz i mislili smo da bi mogli. Mi smo ga preuzeli od njih - rekao je Tramp.

Govoreći o rastu cijena nafte, Tramp je ocijenio da bi one mogle dodatno da porastu, možda i do 250 dolara, uz tvrdnju da je genijalna stvar to što brodovi sada idu ka SAD po naftu.

Доналд Трамп и Фридрих Мерц

Svijet

Evropa i Njemačka imaju daleko veći problem od povlačenja američkih vojnika

Na pitanje o budućnosti iranskih zaliha obogaćenog uranijuma, čije je predavanje ključna tačka sporenja za Vašington, Tramp je umanjio njihov značaj.

- Sa stanovišta vrijednosti, to nije naročito vrijedno. Vjerovatno ne može da se koristi. Možda neće moći ni da ga se domognu - rekao je on i dodao da bi volio da ga SAD preuzmu kako Iran ne bi bio u iskušenju.

Tramp je, takođe, izjavio da je ubijeđen da bi se iranski narod, ukoliko bi imao dovoljno oružja, suprotstavio režimu.

(Sputnjik)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Donald Tramp

Iran

mirovni pregovori

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Рафинерија нафте Ситго ради поред насеља Хилкрест у четвртак, 16. новембра 2023. године, у Корпус Кристију, Текс

Svijet

Tržište nafte pred slomom: Goriva ima za još mjesec dana, jun je prelomna tačka

1 d

0
Доналд Трамп, предсједник Америке се претвара да нишани пушком на конференцији за новинаре

Svijet

Ništa od mira kroz 30 dana: Tramp odbio prijedlog, sukob se nastavlja

1 d

1
Њемачки канцелар Фридрих Мерц присуствује састанку кабинета у канцеларији у Берлину, Њемачка, у сриједу, 15. априла 2026. године.

Svijet

Ne voli ga ni Tramp, ni narod: Merc nepopularan u Njemačkoj

1 d

1
Доналд Трамп, предсједник Америке се претвара да нишани пушком на конференцији за новинаре

Svijet

Tramp: Iran će biti "zbrisan sa lica zemlje"

18 h

0

Više iz rubrike

Путовање из снова на крузеру MV Hondius, од Аргентине до Африке, претворило се у озбиљну здравствену кризу након избијања хантавируса, опасне болести коју преносе глодари.

Svijet

Putovanje iz snova postalo noćna mora zbog smrtonosnog virusa

1 h

0
Аутомобил њемачке полиције

Svijet

Njemačka: Potraga završena tragično, pronađeno tijelo dječaka

3 h

0
Маск у Давосу

Svijet

Ilon Mask postigao nagodbu: Kazna od 1,5 miliona dolara zbog kašnjenja u otkrivanju udjela u Tviteru

4 h

0
Предсједник Доналд Трамп разговара са власницима малих предузећа у Крос холу Бијеле куће, понедјељак, 4. маја 2026. године, у Вашингтону

Svijet

Tramp: Cijene goriva će vrlo brzo pasti

5 h

0

  • Najnovije

14

36

Šta znači grmljavina na Đurđevdan? Aktivan je meteoalarm

14

23

Ministarstvo porodice, omladine i sporta pružilo podršku u realizaciji posjete djece sa KiM Srpskoj

14

19

Bankarka ”ćopala” štedne knjižice klijenata, osuđena na godinu zatvora

13

53

Predstavljen plan za novo igralište! Zeljković: Ulaganje u djecu je ulaganje u budućnost

13

51

Pokušala zaklati muža: Potvrđena optužnica protiv Aleksandre iz Sokoca

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner