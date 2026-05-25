Operisala nos da njena djeca ne bi imala ružan: Jedni plaču od smijeha, drugi je brane

Iskrena ispovijest jedne djevojke o operaciji nosa zbog buduće d‌jece, izazvala je buru reakcija na internetu.

Šeri Vanderslut postala je viralna nakon što je otvoreno priznala da je uradila estetsku operaciju nosa kako njena buduća d‌jeca ne bi nasledila isti, kako sama kaže, ružan nos i prolazila kroz isto zadirkivanje koje je ona trpila tokom odrastanja!

Njena izjava izazvala je brojne reakcije i podijelila ljude širom društvenih mreža. Dok je jedni ismevaju zbog neznanja da d‌jeca nasljeđuju osobine i izgled roditelja kakav su dobili po rođenju, a ne estetskim operacijama, drugi smatraju da je željela samo da zaštiti svoju d‌jecu od okrutnosti.

"Nisam željela da moja deca prolaze kroz isto"

U jednom intervjuu Šeri je objasnila da su je d‌jeca od detinjstva zadirkivala zbog izgleda nosa i da joj je to ostavilo duboke nesigurnosti.

"Ne želim da moja d‌jeca odrastaju slušajući uvrijede koje sam ja slušala. Željela sam da im prenesem prirodniji izgled nosa", rekla je ona.

Njene riječi brzo su se proširile internetom i pokrenule lavinu komentara.

Internet podijeljen: Podrška ili loša poruka?

Dok su joj neki pružili podršku i napisali da razumiju njenu želju da zaštiti buduću d‌jecu od ismijavanja, drugi smatraju da je to besmisleno jer će njena d‌jeca svakako dobiti njen prirodan nos, ako liče na nju, a ne onaj koji ima poslije estetske operacije. Mnogi kritičari tvrde da ovakve izjave dodatno nameću nerealne standarde ljepote i šalju poruku da prirodne crte lica treba "popravljati" kako bi bile prihvatljive društvu. Pojedini ljudi su na društvenim mrežama komentarisali da problem nije u izgledu, već u društvu koje ljude osuđuje ili podržava na osnovu fizičkih karakteristika.

Priča je otvorila važnu temu

Cijela situacija ponovo je pokrenula širu raspravu o estetskim operacijama, samopouzdanju i pritisku koji roditelji osjećaju kada žele da zaštite svoju d‌jecu od vršnjačkog nasilja.

Mnogi smatraju da je ovo mnogo više od priče o estetskoj korekciji nosa. Ovo je priča o nesigurnostima koje ljudi nose godinama i o tome koliko komentari iz d‌jetinjstva mogu ostaviti trajne posljedice na ličnost.