Vesna Zmijanac: Od penzije mogu samo da platim Infostan

Pjevačica Vesna Zmijanac decenijama važi za jednu od najtraženijih na estradi, ali je jednom prilikom iskreno govorila o penziji i zaradi od muzike.

Kako je otkrila, od penzije ne može mnogo toga da priušti.

“Od penzije mogu samo da platim Infostan”, rekla je Vesna Zmijanac bez ustručavanja.

Ipak, pevačica je istakla da joj je kroz karijeru mnogo više donela dobra pesma nego bilo kakav novac unapred te je na pitanje da li bi pre uzela pola miliona evra u kešu ili veliki hit, jednom prilikom odgovorila:

“Uvek bih izabrala dobru pesmu. Od samo jednog megahita koji traje godinama može da se zaradi najmanje 500.000 evra! To mora da bude ozbiljna pesma, kao što su „Jorgovani“, koja se sluša više od 35 godina.

Tu je i „Nevera“, koju sam snimila pre 45 godina, a i dalje je pevam na nastupima. Zamislite samo koliko sam je puta za sve ove decenije otpevala za novac i koliko sam na njoj zaradila. I u današnje vreme može da se „ubode“ jedan takav hit”.

