Popovićeva ćerka pokrenula ozbiljan biznis: Kupila kristale

25.05.2026 15:49

Саша Поповић
Nasljednica Saše Popovića i Suzana Jovanović, Aleksandra Popović prekinula je studije i posvetila se privatnom biznisu.

Naime, Aleksandra je napustila dva fakulteta i odlučila se da završi kurs za manikir i bavi se tim biznisom, međutim, sada je pokrenula još jedan.

Ona se u dvorištu svoje vile pohvalila novim kristalima od kojih počinje da pravi skupocjeni nakit.

Aleksandra se pridružila jednoj kompaniji sa kojom će unovčiti svoju kreativnu stranu i to pravljenjem nakita od pravih kristala.

Iako je milionerka, zahvaljujući roditeljima, Aleksandra je jedna od najskromnijih među djecom poznatih, a o tome dovoljno govori i činjenica da je sama odlučila da pokrene posao.

Dobila stan na poklon od oca i majke

Inače, nekadašnji vlasnik "Grand produkcije", njen otac Saša Popović prije smrti joj je poklonio stan u kompleksu na Bežanijskoj kosi, koji je sagradio, ali i lokal kako bi počela privatni biznis.

- Suzana je u kući sa mnom. Ćerki i sinu kupili smo stanove, lokale i garažna mjesta i obezbijedili smo ih. Važno nam je da budemo blizu. Pošto sam penzioner, da me neko obilazi pod stare dane, a i mi da budemo blizu njih, daće Bog i unuci da dođu. Opremili smo im stanove, to im je najljepši novogodišnji poklon. Zaista su skromni, nisu ni ovo tražili, to je bila Suzanina i moja želja - rekao je nedavno Popović.

- Ona je to završila i radi prijateljicama naše kuće, i to gratis. Kupili smo joj stan i lokal u bloku gdje gradim, tu ćemo joj otvoriti salon, a snajka, Danijelova žena, radiće šminku i, eto, neka tako zarađuju. Ćerka 8. marta puni 24 godine. Teram je da položi vozački ispit, evo tata će da ti kupi auto, ali ona nije bila zainteresovana, ali, evo, sad sam je konačno natjerao da položi i kupio sam joj „smarta“- rekao je Popović svojevremeno za Kurir.

(telegraf)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

