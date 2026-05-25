Poznata pjevačica progovorila o bolnoj temi: Nisam je vidjela četiri godine

25.05.2026 09:56

Миа Борисављевић, пјевачица
Poznata pjevačica Mia Borisavljević (40) nedavno je otvorila dušu i progovorila o bolnoj temi – razdvojenosti od rođene sestre Ive, koja već decenijama živi i radi u inostranstvu.

Fizička udaljenost, a potom i globalna pandemija, učinile su da se sestre ne vide pune četiri godine, što je pjevačici izuzetno teško palo, piše Blic.

Mia je objasnila da je njena sestra domovinu napustila davno, te da je svoju porodicu i karijeru izgradila na potpuno drugom kraju svijeta:

– Moja sestra je prvo otišla u Australiju, a posljednjih 12 godina je u Kini. Sve ukupno, van Srbije je 18 godina – rekla je Mia.

Iako je život u inostranstvu pun izazova, pjevačica ističe da njena sestra uvijek uspijeva da se izbori sa nedaćama.

– Stalno postavlja sebi neke prepreke, ali ih preskače. Sa suprugom živi u Pekingu, zaposlena je u britanskoj školi kao profesor muzičke pedagogije. Sama je u svijetu gd‌je nema mnogo naših ljudi. Svakako je drugačije nego u Evropi. Njena d‌jeca nemaju ni tetku, ni babu. Po meni, izabrala je teži put – objasnila je.

Nisu se vid‌jele 4 godine

Najveći udarac za njihov odnos dogodio se usljed koronavirusa, kada su restriktivne mere spriječile svaki mogući susret na čak četiri godine.

– Bila je u Srbiji na ljetnjem raspustu. U vrijeme korone nismo se vid‌jele 4 godine. Virus je krenuo prvo u Kini, onda je došlo do zatvaranja granica i to nas je spriječilo da se duže vrijeme vidimo – ispričala je.

"Mjesecima nisam jela od tuge"

Kolika je njihova povezanost svedoči i dramatičan period kada se Iva tek odselila iz Srbije.

Pjevačica je tada prošla kroz višemjesečnu agoniju i ozbiljne zdravstvene probleme izazvane isključivo tugom zbog rastanka.

– Mjesecima nisam jela od tuge i straha kako ću bez nje. Naglo sam izgubila na težini, a ljekari su bili nemoćni. Šest mjeseci je trajala agonija, nijedan lijek mi nije pomogao. Kada je došla kući prvi put poslije šest mjeseci i ja sam se vratila u normalu. Svi moji zdravstveni problemi su, zapravo, išli iz glave – zaključila je.

