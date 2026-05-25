Logo
Large banner

Avion se sudario s paraglajderom, žena čudom preživjela

Autor:

ATV
25.05.2026 10:44

Komentari:

0
Судар авиона и параглајдера
Foto: Screenshot / X

Zastrašujući sudar u vazduhu iznad austrijskih Alpa zamalo se završio tragedijom nakon što je turistički avion probio kupolu paraglajdera, poslavši ženu u nekontrolisani pad, a sve je zabilježeno njenom kamerom.

Incident, koji je postao viralan na internetu, dogodio se u blizini planine Šmitenhe u sjevernoj Austriji. Prema izvještaju medija, 44-godišnja paraglajderka Sabrina letjela je iznad područja u subotu poslijepodne kada se mala letjelica iznenada pojavila direktno iznad nje.

Nafta

Ekonomija

Mogući sporazum oborio cijene nafte

Snimak prikazuje kako avion reže kupolu njenog padobrana u roku od nekoliko sekundi. Udar potpuno kida krilo paraglajdera, a Sabrina, koja brzo gubi visinu, očajnički pokušava povratiti kontrolu dok otvara svoj padobran za hitne slučajeve.

Uprkos panici i haosu, Sabrina uspijeva osloboditi rezervni padobran nekoliko trenutaka prije pada.

Prema austrijskim novinama "Kronen Cajtung", Sabrinu je spasio policijski helikopter i odvezena je u bolnicu. Nevjerovatno je da je preživjela užasan incident samo s modricama i lakšim povredama.

"Zapravo još uvijek ne mogu vjerovati da sjedim ovdje i ovo tipkam", napisala je Sabrina kasnije na Instagramu.

Pilot aviona za razgledanje takođe je sigurno sletio na aerodrom Zel am Se. Vlasti su saopštile da je pilot tvrdio da "nije bilo šanse" da izbjegne paraglajder.

Сунце

Društvo

Ovi dani donose paklene temperature, kraj maja će nas iznenaditi

Snimak se od tada brzo proširio društvenim mrežama, a mnogi gledaoci su ženino preživljavanje nazvali čudesnim. Nekoliko korisnika je takođe pohvalilo njenu prisebnost, ističući da joj je aktiviranje rezervnog padobrana pod tako ekstremnim pritiskom vjerovatno spasilo život.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

avion

Austrija

Avion paraglajder sudar

Paraglajder

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Policija Republike Srpske Policija RS

Hronika

Oduzeta dva pežoa, jedan od vozača za kazne duguje 22 hiljade KM

1 h

0
ПУ Бањалука: Пет пијаних возача ухапшено након удеса

Hronika

PU Banjaluka: Pet pijanih vozača uhapšeno nakon udesa

1 h

0
Авион

Svijet

Rusi ''udarili'' na avion u kojem je bio britanski ministar

1 h

0
У Душановој улици трамвај исклизнуо из шина. Полиција је на мјесту догађаја.

Srbija

Tramvaj "uletio" u zgradu: Objavljen snimak teške nezgode u Beogradu

1 h

0

Više iz rubrike

Авион

Svijet

Rusi ''udarili'' na avion u kojem je bio britanski ministar

1 h

0
Њемачки сан постаје тежи: Рок за држављанство се продужава на 8 година?

Svijet

Njemački san postaje teži: Rok za državljanstvo se produžava na 8 godina?

3 h

0
Државни секретар Сједињених Држава Марко Рубио напушта сцену након говора на догађају поводом прославе 250. годишњице Сједињених Држава, у конгресном центру Бхарат Мандапам, у Њу Делхију, Индија, у недељу, 24. маја 2026.

Svijet

Rubio: Dobre šanse za sporazum za Teheranom

3 h

0
Вашингтон и Техеран договорили отварање Ормуског мореуза за 30 дана

Svijet

Vašington i Teheran dogovorili otvaranje Ormuskog moreuza za 30 dana

3 h

0

  • Najnovije

11

36

Košarac: Krajnje vrijeme da funkcija visokog predstavnika bude ukinuta

11

32

Umro čovjek koji je izmislio dragstor

11

23

Švajcarski voz stigao u Banjaluku

11

22

Rusija prelazi na sljedeći korak: Tužba protiv baltičkih država

11

19

Banjalučanin Kosta Kondić odbio BiH

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner