Avion se sudario s paraglajderom, žena čudom preživjela

Zastrašujući sudar u vazduhu iznad austrijskih Alpa zamalo se završio tragedijom nakon što je turistički avion probio kupolu paraglajdera, poslavši ženu u nekontrolisani pad, a sve je zabilježeno njenom kamerom.

Incident, koji je postao viralan na internetu, dogodio se u blizini planine Šmitenhe u sjevernoj Austriji. Prema izvještaju medija, 44-godišnja paraglajderka Sabrina letjela je iznad područja u subotu poslijepodne kada se mala letjelica iznenada pojavila direktno iznad nje.

Ekonomija Mogući sporazum oborio cijene nafte

Snimak prikazuje kako avion reže kupolu njenog padobrana u roku od nekoliko sekundi. Udar potpuno kida krilo paraglajdera, a Sabrina, koja brzo gubi visinu, očajnički pokušava povratiti kontrolu dok otvara svoj padobran za hitne slučajeve.

Uprkos panici i haosu, Sabrina uspijeva osloboditi rezervni padobran nekoliko trenutaka prije pada.

Prema austrijskim novinama "Kronen Cajtung", Sabrinu je spasio policijski helikopter i odvezena je u bolnicu. Nevjerovatno je da je preživjela užasan incident samo s modricama i lakšim povredama.

"Zapravo još uvijek ne mogu vjerovati da sjedim ovdje i ovo tipkam", napisala je Sabrina kasnije na Instagramu.

Pilot aviona za razgledanje takođe je sigurno sletio na aerodrom Zel am Se. Vlasti su saopštile da je pilot tvrdio da "nije bilo šanse" da izbjegne paraglajder.

Društvo Ovi dani donose paklene temperature, kraj maja će nas iznenaditi

Snimak se od tada brzo proširio društvenim mrežama, a mnogi gledaoci su ženino preživljavanje nazvali čudesnim. Nekoliko korisnika je takođe pohvalilo njenu prisebnost, ističući da joj je aktiviranje rezervnog padobrana pod tako ekstremnim pritiskom vjerovatno spasilo život.