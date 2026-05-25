Logo
Large banner

Rusi ''udarili'' na avion u kojem je bio britanski ministar

Autor:

ATV
25.05.2026 10:22

Komentari:

0
Авион
Foto: pexels/ Mathew Browne

Posada aviona britanskog ratnog vazduhoplovstva (RAF) u kojem se nalazio britanski ministar odbrane Džon Hili suočila se sa ometanjem signala tokom leta nedaleko od ruske granice.

Neimenovani izvor iz britanskog ratnog vazduhoplovstva izjavio je za "Skaj njuz" da se avion RAF suočio sa "nepromišljenim ometanjem".

Hili se u četvrtak vraćao u Veliku Britaniju nakon posjete britanskim vojnicima u Estoniji i tokom leta se dogodio elektronski napad, a vijest je prvi prenio dnevnik "Tajms".

Трамвај искочио из шина у Београду

Srbija

Tramvaj "uletio" u zgradu: Objavljen snimak teške nezgode u Beogradu

Kako se navodi, pametni telefoni i laptopovi nisu mogli da se povežu na internet, a piloti su morali da koriste drugi navigacioni sistem jer je GPS aviona bio isključen tokom tročasovnog leta.

"Ovo je nepromišljeno rusko ometanje, ali RAF je dobro pripremljen da se nosi sa ovakvim aktivnostima", izjavio je neimenovani izvor iz RAF-a.

Za sada nije poznato da li je Hili namjerno bio meta, ali putanja leta aviona Desolt Falkon bila je vidljiva na sajtovima za praćenje letova, prenijeli su britanski mediji. Ometanja GPS sistema koji se svakodnevno koristi za navigaciju postala su uobičajeni dio modernog ratovanja, a ovakvi incidenti se najčešće povezuju sa Rusijom.

семинар у Кини

Ekonomija

Veliki iskorak u Kini: Održan poslovni seminar za privlačenje investicija u BiH

U septembru 2025. godine, avion u kojem se nalazila predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen našao se na udaru GPS ometanja, međutim, Evropska unija je saopštila da je avion uspešno sletio na svoje finalno odredište, prenosi "B92".

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Džon Hili

Rusija

Velika Britanija

avion

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Њемачки сан постаје тежи: Рок за држављанство се продужава на 8 година?

Svijet

Njemački san postaje teži: Rok za državljanstvo se produžava na 8 godina?

3 h

0
Државни секретар Сједињених Држава Марко Рубио напушта сцену након говора на догађају поводом прославе 250. годишњице Сједињених Држава, у конгресном центру Бхарат Мандапам, у Њу Делхију, Индија, у недељу, 24. маја 2026.

Svijet

Rubio: Dobre šanse za sporazum za Teheranom

3 h

0
Вашингтон и Техеран договорили отварање Ормуског мореуза за 30 дана

Svijet

Vašington i Teheran dogovorili otvaranje Ormuskog moreuza za 30 dana

3 h

0
Члан медицинског особља, у заштитној опреми, хода да прими америчког љекара који је био у контакту са људима зараженим еболом у болницу у Прагу, Чешка Република, у четвртак, 21. маја 2026.

Svijet

Panika u Kongu: Epidemija ebole izmiče kontroli, zaraza se širi neprimijećeno

3 h

0

  • Najnovije

11

36

Košarac: Krajnje vrijeme da funkcija visokog predstavnika bude ukinuta

11

32

Umro čovjek koji je izmislio dragstor

11

23

Švajcarski voz stigao u Banjaluku

11

22

Rusija prelazi na sljedeći korak: Tužba protiv baltičkih država

11

19

Banjalučanin Kosta Kondić odbio BiH

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner