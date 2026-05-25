Tijelo dječaka pronađeno u žbunju: Ovo mu je bilo vezano oko vrata

25.05.2026 10:47

Тијело дјечака пронађено у жбуњу: Ово му је било везано око врата
Foto: Printskrin/Jutjub

Tijelo dječaka (12) pronađeno je u nedjelju sa mokrim peškirom za kupanje, čvrsto vezanim oko vrata, saopštilo je tužilaštvo u francuskom gradu Renu.

"Okolnosti smrti se još uvijek istražuju , a jedna od hipoteza je da je u slučaju njegove smrti umešana još jedna osoba", dodalo je tužilaštvo u saopštenju.

Dijete je pronađeno na obali reke Vilen, nedaleko od centra grada, deset minuta hoda od Trga parlamenta Bretanje. Policijski izvor je ranije rekao agenciji AFP da je tijelo pronađeno u žbunju.

Prema policijskim izvorima, uzbuna je podignuta nakon što je ribar čuo plač djeteta, a zatim pozvao policiju.

Veliki broj policajaca bio je na licu mesta rano u nedjelju uveče, vršeći osmatranja u blizini stambenog kompleksa koji se nalazi blizu Vilena, reke koja protiče kroz Ren, primjetio je novinar AFP-a.

Postavljen je veliki beli šator sa forenzičkim istražiteljima u bijelim odjelima i plavim rukavicama koji su vršili merenja i fotografisali područje koje se nalazi na ivici vode.

Javni tužilac Rena, Frederik Teje, izašao je na lice mjesta, ali nije dao izjavu za štampu, prenosi Telegraf.

