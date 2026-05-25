Logo
Large banner

Rusija prelazi na sljedeći korak: Tužba protiv baltičkih država

Autor:

ATV
25.05.2026 11:22

Komentari:

0
Руски војници шетају прије војне параде поводом Дана побједе у Москви, у суботу, 9. маја 2026. године, током прославе 81. годишњице побједе Совјетског Савеза над нацистичком Њемачком у Другом свјетском рату.
Foto: Tanjug/AP Photo/Pavel Bednyakov, Pool

Moskva će se obratiti Međunarodnom sudu UN zbog odbijanja Letonije, Litvanije i Estonije da odustanu od politike kršenja prava ruskog stanovništva, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Rusije.

U ruskom spoljnopolitičkom resoru ističu da su Letonija, Litvanija i Estonija više puta pozivane na međunarodnu odgovornost zbog nastavka diskriminacije stanovništva koje govori ruskim jezikom, ali da vlasti tih zemalja odbijaju da promene politiku, dok su svi pokušaji rešavanja spora putem pregovora bili neuspješni.

„S tim u vezi, očigledno da ćemo morati da svoje zahtjeve prebacimo u sudsku sferu obraćanjem glavnom sudskom organu UN — Međunarodnom sudu“, naveli su u Ministarstvu spoljnih poslova Rusije prenosi Sputnjik.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Baltičke zemlje

tužba

Rusija

Ujedinjene nacije

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Коста Кондић

Košarka

Banjalučanin Kosta Kondić odbio BiH

22 min

0
СИПА хапсила у Бањалуци, одузете 43 бомбе и арсенал оружја!

Hronika

SIPA hapsila u Banjaluci, oduzete 43 bombe i arsenal oružja!

25 min

0
змија гмизавац отровница предатор

Srbija

Ogromna zmija ubijena na autobuskoj stanici

28 min

0
Срђан Мазалица, шеф клуба посланика СНСД-а у Народној скупштини Републике Српске

Republika Srpska

Mazalica: Usvojiti deklaraciju kojom će Srpska pokazati svoj stav

26 min

0

Više iz rubrike

Тијело дјечака пронађено у жбуњу: Ово му је било везано око врата

Svijet

Tijelo dječaka pronađeno u žbunju: Ovo mu je bilo vezano oko vrata

54 min

0
Судар авиона и параглајдера

Svijet

Avion se sudario s paraglajderom, žena čudom preživjela

57 min

0
Авион

Svijet

Rusi ''udarili'' na avion u kojem je bio britanski ministar

1 h

0
Њемачки сан постаје тежи: Рок за држављанство се продужава на 8 година?

Svijet

Njemački san postaje teži: Rok za državljanstvo se produžava na 8 godina?

3 h

0

  • Najnovije

11

41

Haos u Francuskoj: Bizaran pokušaj samoubistva izazvao eksploziju, više povrijeđenih

11

36

Košarac: Krajnje vrijeme da funkcija visokog predstavnika bude ukinuta

11

32

Umro čovjek koji je izmislio dragstor

11

23

Švajcarski voz stigao u Banjaluku

11

22

Rusija prelazi na sljedeći korak: Tužba protiv baltičkih država

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner