Rusija prelazi na sljedeći korak: Tužba protiv baltičkih država

Moskva će se obratiti Međunarodnom sudu UN zbog odbijanja Letonije, Litvanije i Estonije da odustanu od politike kršenja prava ruskog stanovništva, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Rusije.

U ruskom spoljnopolitičkom resoru ističu da su Letonija, Litvanija i Estonija više puta pozivane na međunarodnu odgovornost zbog nastavka diskriminacije stanovništva koje govori ruskim jezikom, ali da vlasti tih zemalja odbijaju da promene politiku, dok su svi pokušaji rešavanja spora putem pregovora bili neuspješni.

„S tim u vezi, očigledno da ćemo morati da svoje zahtjeve prebacimo u sudsku sferu obraćanjem glavnom sudskom organu UN — Međunarodnom sudu“, naveli su u Ministarstvu spoljnih poslova Rusije prenosi Sputnjik.