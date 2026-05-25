Ogromna zmija ubijena na autobuskoj stanici

Zmija, za koju se pretpostavlja da je smuk, dugačka oko metar i po, snimljena je na autobuskoj stanici u Mladenovcu.

Pojava zmije na javnom mjestu uvijek izazove paniku, ali ako sagledamo situaciju hladne glave, riječ je o pojavi koja je potpuno prirodna za ovo doba godine.

Maj je mjesec kada su zmije najaktivnije, jer prolećno otopljenje pokreće zmije koje izlaze iz zimskog sna (brumacije). Maj je takođe period njihovog parenja, kada gube uobičajeni oprez, mnogo više se kreću i često lutaju u potrazi za partnerom.

Pritom, autobuske stanice su mjesta gdje, nažalost, često ima ostataka hrane, što privlači miševe i pacove. Zmije jednostavno prate svoj plijen.

U urbanim sredinama u Srbiji u 99% slučajeva srećemo potpuno bezopasne, neotrovne zmije. Najčešće su to smukovi (koji mogu biti prilično veliki, pa djeluju zastrašujuće) ili vodene zmije (bjelouške i ribarice) ako u blizini ima vode. One nemaju otrov i ljudima ne mogu nanijeti štetu. Šanse da na stanici sretnete šarku ili poskoka su minimalne, jer one izbjegavaju vrevu i buku.

Čovjek napravio veliku grešku

Međutim, neko je u Mladenovcu napravio grešku i ubio ovu zmiju. Zmije su zakonom zaštićene divlje životinje u Srbiji, a pored toga su prirodni deratizatori, jedna zmija očisti prostor od glodara bolje od bilo kog otrova.

Ako se zmija nalazi na prometnom mjestu i ne može sama da ode, građani Mladenovca mogu kontaktirati lokalnu komunalnu inspekciju ili "Veterinu Beograd" (službu za Zoohigijenu) koji imaju obučene ljude za bezbjedno hvatanje i vraćanje životinja u njihovo prirodno stanište.

Za ubijanje zmije prijeti veoma ozbiljna kazna. U Srbiji su sve vrste zmija zaštićene zakonom (prema Zakonu o zaštiti prirode i Pravilniku o proglašenju strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta). Njihovo ubijanje, zlostavljanje, hvatanje ili držanje u zarobljeništvu smatra se ozbiljnim prekršajem, a u određenim slučajevima i krivičnim djelom.

Ukoliko ubijete zmiju, država propisuje fiksne odštetne kazne po jedinki, u zavisnosti od toga koliko je vrsta ugrožena:

100.000 dinara – za ubistvo šarke ili planinskog šargana (naše otrovnice).

50.000 dinara – za ubistvo četvoroprugog smuka ili šilca.

40.000 dinara – za sve ostale vrste zmija (uključujući običnog smuka, bjeloušku, ribaricu, pa čak i poskoka koji je ranije imao drugačiju tarifu).

(Telegraf)