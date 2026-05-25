Logo
Large banner

Ogromna zmija ubijena na autobuskoj stanici

Autor:

ATV
25.05.2026 11:13

Komentari:

0
змија гмизавац отровница предатор
Foto: Pexel/ Deepak Ramesha

Zmija, za koju se pretpostavlja da je smuk, dugačka oko metar i po, snimljena je na autobuskoj stanici u Mladenovcu.

Pojava zmije na javnom mjestu uvijek izazove paniku, ali ako sagledamo situaciju hladne glave, riječ je o pojavi koja je potpuno prirodna za ovo doba godine.

ебола

Zdravlje

Otkriveno odakle je krenula epidemija ebole? Isto se dogodilo prije 10 godina

Maj je mjesec kada su zmije najaktivnije, jer prolećno otopljenje pokreće zmije koje izlaze iz zimskog sna (brumacije). Maj je takođe period njihovog parenja, kada gube uobičajeni oprez, mnogo više se kreću i često lutaju u potrazi za partnerom.

Pritom, autobuske stanice su mjesta gdje, nažalost, često ima ostataka hrane, što privlači miševe i pacove. Zmije jednostavno prate svoj plijen.

Sliku zmije možete vidjeti na ovoj Fejsbuk grupi.

U urbanim sredinama u Srbiji u 99% slučajeva srećemo potpuno bezopasne, neotrovne zmije. Najčešće su to smukovi (koji mogu biti prilično veliki, pa djeluju zastrašujuće) ili vodene zmije (bjelouške i ribarice) ako u blizini ima vode. One nemaju otrov i ljudima ne mogu nanijeti štetu. Šanse da na stanici sretnete šarku ili poskoka su minimalne, jer one izbjegavaju vrevu i buku.

Čovjek napravio veliku grešku

Međutim, neko je u Mladenovcu napravio grešku i ubio ovu zmiju. Zmije su zakonom zaštićene divlje životinje u Srbiji, a pored toga su prirodni deratizatori, jedna zmija očisti prostor od glodara bolje od bilo kog otrova.

Ako se zmija nalazi na prometnom mjestu i ne može sama da ode, građani Mladenovca mogu kontaktirati lokalnu komunalnu inspekciju ili "Veterinu Beograd" (službu za Zoohigijenu) koji imaju obučene ljude za bezbjedno hvatanje i vraćanje životinja u njihovo prirodno stanište.

трактор

Srbija

Marija je zamijenila traktor hodočašćem: Od šampionke u oranju do puta ka Ostrogu

Za ubijanje zmije prijeti veoma ozbiljna kazna. U Srbiji su sve vrste zmija zaštićene zakonom (prema Zakonu o zaštiti prirode i Pravilniku o proglašenju strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta). Njihovo ubijanje, zlostavljanje, hvatanje ili držanje u zarobljeništvu smatra se ozbiljnim prekršajem, a u određenim slučajevima i krivičnim djelom.

Ukoliko ubijete zmiju, država propisuje fiksne odštetne kazne po jedinki, u zavisnosti od toga koliko je vrsta ugrožena:

  • 100.000 dinara – za ubistvo šarke ili planinskog šargana (naše otrovnice).
  • 50.000 dinara – za ubistvo četvoroprugog smuka ili šilca.
  • 40.000 dinara – za sve ostale vrste zmija (uključujući običnog smuka, bjeloušku, ribaricu, pa čak i poskoka koji je ranije imao drugačiju tarifu).

(Telegraf)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Zmija

Zmije

Mladenovac

Srbija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Удес у Дервишима

Hronika

Teža nezgoda u banjalučkom naselju, automobil prevrnut

50 min

0
Тијело дјечака пронађено у жбуњу: Ово му је било везано око врата

Svijet

Tijelo dječaka pronađeno u žbunju: Ovo mu je bilo vezano oko vrata

53 min

0
Судар авиона и параглајдера

Svijet

Avion se sudario s paraglajderom, žena čudom preživjela

56 min

0
Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић за говорницом

Republika Srpska

Stevandić: Najbolja opcija zatvaranje OHR-a

58 min

0

Više iz rubrike

Трактор ради на њиви.

Srbija

Marija je zamijenila traktor hodočašćem: Od šampionke u oranju do puta ka Ostrogu

46 min

0
У Душановој улици трамвај исклизнуо из шина. Полиција је на мјесту догађаја.

Srbija

Tramvaj "uletio" u zgradu: Objavljen snimak teške nezgode u Beogradu

1 h

0
Возило Хитне помоћи.

Srbija

Drama u centru Beograda: Tramvaj "uletio" u zgradu, ima povrijeđenih

1 h

0
Шест младића из Црне Горе приведено због српске заставе

Srbija

Šest mladića iz Crne Gore privedeno zbog srpske zastave

15 h

0

  • Najnovije

11

36

Košarac: Krajnje vrijeme da funkcija visokog predstavnika bude ukinuta

11

32

Umro čovjek koji je izmislio dragstor

11

23

Švajcarski voz stigao u Banjaluku

11

22

Rusija prelazi na sljedeći korak: Tužba protiv baltičkih država

11

19

Banjalučanin Kosta Kondić odbio BiH

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner