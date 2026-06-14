Studentske ankete kao alat za unaprjeđenje nastave

Anketiranje studenata je redovan i obavezan proces prema univerzitetskim akreditacionim standardima, gdje univerzitet dolazi do informacija kako o utisku o kvalitetu nastavnog procesa sa strane studenata, ali i diplomiranih studenata – alumnista, poslodavaca i svih drugih članova univerziteta.

"Mislim da je to dosta individualno od profesora do profesora i od studenta do studenta. Pošto mislim da i studenti u nekom momentu vjerovatno, ako ih ne zanima dovoljno ono što rade i zapravo sam kvalitet te nastave, da zapravo ne obraćaju dovoljno pažnju na te ankete, a da profesori koji stvarno žele da ulažu u kvalitet svoje nastave sami po sebi će da obrate pažnju", rekla je Anastasija Popržen, studentica treće godine AGGF-a.

Iz unije studenata ističu da je u početku bilo jako teško uspostaviti sistem anketiranja i podstaći što veći broj studenata da učestvuju u ovakvoj vrsti anketiranja.

"U početnom periodu je bilo baš teško doprijeti do studenata, jer prije svega studenti nisu ni vjerovali da su te ankete zapravo anonimne. Međutim kroz neki period kasnije, kako je u stvari neophodno to viđenje, ta prva slika viđenja studenta, mi smo stavili da studenti prilikom prijave ispita na kraju semestra moraju da popune tu anketu", rekao je Nikola Šobot, predsjednik je Unije studenata Republike Srpske.

Profesori nemaju straha prema povratnim informacijama studenata, naprotiv kažu da ih podstiču da ocijene njihov rad kako bi mogli da uvedu novine ili izmjene određene stvari, sve u svrhu unaprijeđenja izvođenja nastave.

"Konkretno ja nemam nikakav strah. Naprotiv, uvijek animiram studente da ocijene moj rad, jer mi je to zaista jedna dobra povratna informacija da vidim gdje sam griješila, i uvijek bude nešto što se može popraviti i nešto što treba zadržati, nešto što sam ja možda previd jela, i meni je evo zaista to jako sam zahvalna studentima kada popune ankete. Kažem ako se profesionalno odnosite prema radu nema razloga za strah, već naprotiv iz toga može samo da učite i budete bolji", rekla je Dragana Trninić, profesorica na Fakultetu političkih nauka.

Studenti su u ovom procesu potpuno zaštićeni i anketiranje je anonimno, ističu iz kancelarije prorektorata za nastavu, studentska pitanja i kvalitet.

"Takođe niko van rukovodstva određenog fakulteta, dakle članice univerziteta ne može da ima uvid u ankete pojedinačnih profesora i naravno i sami pojedinci, profesori i saradnici imaju uvid u svoje ankete. Dakle, to je proces nakon dobijanja rezultata i uvida u ankete, rukovodstva fakulteta dakle dekan ima obavezu da reaguje u onim slučajevima ako su rezultati ankete ispod neke određene visine ocjene", rekla je Milica Balaban, prorektor za nastavu i studentska pitanja.

Da bi se dobile što bolje i objektivnije povratne reakcije od studenata, Filozofski fakultet uveo je dodatne mjere kroz diskusione fokus grupe sa studentima, gdje studenti potpuno anonimno sa svojim kolegama analiziraju šta bi u izvođenju nastave moglo biti bolje.

"Važno da se to ozbiljno shvati, na nivou svake ustanove, u stvari kada se dobiju rezultati da se o njima porazgovara i da se možda o tome izvijesti i na našim naučno-nastavnim vijećima, gdje ćemo prodiskutovati detaljnije i naravno svakako, pogotovo ako postoji prostor kod nekih profesora da se neke stvari poboljšaju", navodi Srđan Dušanić, dekan Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjaluci.

Iako ima prostora za unapređenje, studentske ankete ostaće jedan od najvažnijih alata za poboljšanje kvaliteta nastave na univerzitetima.