Oglasio se Pologoš: Apsolutna neistina da sam udario ženu

Apsolutna neistina da sam udario ženu ikada u životu. Napadnut sam od pet članova porodica, mislim po smišljenom scenariju i to na promociji filma o legendarnom generalu Goranu Saricu Sari, rekao je Zoran Pologoš, odbornik NDP-a u Skupštini grada Trebinja

Kako smo pisali, sinoć se dogodio težak incident u trebinjskom Domu mladih, a sada se o svemu oglasio o Pologoš.

"Apsolutna neistina da sam udario ženu ikada u životu. Napadnut sam od pet članova porodica, mislim po smišljenom scenariju i to na promociji filma o legendarnom generalu Goranu Sariću Sari.

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Povodom neistinitih objava koje su se pojavile nakon sinoćnjeg događaja, osjećam potrebu da se obratim javnosti.

Sinoć sam, bez ijedne utvrđene činjenice i prije okončanja bilo kakvog postupka, predstavljen kao nasilnik koji je „svom snagom udario ženu pesnicom u glavu“. Takva tvrdnja je apsolutna neistina.

Žalosno je što su pojedinci požurili da presude i javnosti predstave samo jednu verziju događaja kao jedinu istinu, iako postoje video-snimci, svjedoci i medicinska dokumentacija koji će pokazati šta se zaista dogodilo. Istina se ne utvrđuje putem Fejsbuk objava, političkih saopštenja i javnih prozivki, već na osnovu činjenica i dokaza pred nadležnim institucijama.

Posebno želim istaći da objavljivanje ovakvih neistinitih optužbi ne pogađa samo mene, već i moju porodicu.

Pred javnošću sam predstavljen kao nasilnik koji je udario ženu, što kod svakog normalnog čovjeka izaziva osudu, prezir i zgražavanje. Takvo etiketiranje prije utvrđivanja svih činjenica ozbiljno ugrožava moj ugled, dostojanstvo i lični integritet, ali i bezbjednost i mir moje porodice, koja je ni kriva ni dužna izložena pritiscima, neprijatnostima i javnoj osudi.

Takođe odbacujem tvrdnje da sam navodno „glumio žrtvu“. Takve tvrdnje su ne samo neistinite, već i uvredljive, imajući u vidu da sam upravo ja zadobio teske tjelesne povrede koje su evidentirane medicinskom dokumentacijom, uključujući naprsnuće kosti ruke. Pokušaj da se osoba sa evidentiranim povredama predstavi kao neko ko izmišlja ili glumi predstavlja grubo izvrtanje činjenica i svjesno obmanjivanje javnosti.

Jednako su neistinite i tvrdnje da sam bio pijan. Podvrgnut sam alkotestiranju koje nije pokazalo prisustvo alkohola u organizmu. Uprkos tome, u javnosti su plasirane tvrdnje kojima se pokušava stvoriti slika o meni kao o pijanoj i bahatoj osobi, iako za takve navode ne postoje nikakvi dokazi, niti sam ikada bio kavgadžija.

Ne tražim ničiju zaštitu niti povlašćen položaj. Tražim samo da se istina utvrdi na osnovu činjenica i dokaza, a ne političkih interesa, ličnih obračuna i unaprijed donesenih zaključaka.

Uvjeren sam da će nadležni organi utvrditi šta se zaista dogodilo i da će puna istina izaći na vidjelo. Do tada odbacujem sve neistinite optužbe i pozivam sve da sačekaju činjenice i rezultate zvaničnog postupka", rekao je Pologoš.