Oko 200 planinara na planinarskom sletu na Vitorogu

Autor:ATV
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Tradicionalni planinarski slet na Vitorogu danas je okupio oko 200 planinara iz Republike Srpske, BiH i Srbije, koji su učestvovali u usponu do vrha planine od 1.906 metara nadmorske visine.
Milan Popadić, predstavnik Planinarsko-sportskog društva "Vitorog" iz Šipova, koje je organizator događaja, rekao je Srni da je planina Vitorog udaljena od Šipova oko 35 kilometara i da se nalazi na tromeđi između ove opštine, Kupresa i Glamoča.
On je naglasio da se ova planinarska akcija organizuje 20. put kako bi održali tradiciju sleta.
Član Planinarskog udruženja "Vučijak" iz Broda Zoran Đekić rekao je da su oduševljeni prirodnim ljepotama Šipova, te da su se, osim učešća u planinarskoj akciji, odlučili i na boravak u ovoj lokalnoj zajednici.
Organizatori su planinarski ručak i dodjelu zahvalnica upriličili u parohijskom domu Hrama Rođenja Presvete Bogorodice u Strojicama.
Planina Vitorog nalazi se u okviru dinarskog planinskog sastava, a na samom vrhu susreću se kontinentalna i planinska klima. Ova planina posjeduje brojna bogatstva flore i faune, prenosi Srna.
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