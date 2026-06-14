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U Srpskoj rođeno 16 beba

Autor:

ATV
14.06.2026 08:34

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Foto: Pexel/Emma Bauso

U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 16 beba, po osam d‌jevojčica i d‌ječaka, rečeno je Srni u porodilištima.

Trinaest beba rođeno je u Banjaluci, dvije u Bijeljini, te jedna u Doboju.

U Banjaluci je rođeno osam d‌ječaka i pet d‌jevojčica, u Bijeljini dvije d‌jevojčice i u Doboju jedna d‌jevojčica.

Poroda nije bilo u porodilištima u Prijedoru, Zvorniku, Gradišci, Istočnom Sarajevu, Foči, Trebinju i Nevesinju.

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Tagovi :

rođene bebe

Porodilišta

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porodilje

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