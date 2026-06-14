U Srpskoj rođeno 16 beba

U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 16 beba, po osam d‌jevojčica i d‌ječaka, rečeno je Srni u porodilištima.

Trinaest beba rođeno je u Banjaluci, dvije u Bijeljini, te jedna u Doboju.

U Banjaluci je rođeno osam d‌ječaka i pet d‌jevojčica, u Bijeljini dvije d‌jevojčice i u Doboju jedna d‌jevojčica.

Poroda nije bilo u porodilištima u Prijedoru, Zvorniku, Gradišci, Istočnom Sarajevu, Foči, Trebinju i Nevesinju.