Poznati meteorolog objavio najnoviju prognozu do kraja mjeseca: Čeka nas "pakao"

Poslije jučerašnjih prijatnih 25 stepeni, pogoršanje vremena stiže danas u kasnim popodnevnim satima uz snažne grmljavinske pljuskove, a do kraja juna očekuju nas i temperature do 37 stepeni, kao i tropske noći.

Kako je objavio Marko Čubrilo na Fejsbuku, u ned‌jelju tokom većeg dela dana pretežno sunčano i toplo, dok se negd‌je poslije 17 sati, prvo na sjeverozapadu i severu, a uveče i nad sjeveroistočnim i istočni dijelovima regiona očekuje jaka destabilizacija atmosfere uz pojavu snažnih grmljavinskih pljuskova.

"Ovi pljuskovi lokalno mogu prerasti u vremenske nepogode sa gradom, obilnom kišom, intenzivnim sijevanjem i prolazno olujnim vjetrom", kaže Čubrilo.

Čitav region pod snažnim nepogodama

Dodaje da najveća vjerovatnoća za snažne nepogode stoji nad prostorom sjeverozapadne Hrvatske, zatim Slavonije, najvećeg dijela Vojvodine i sjeverne Šumadije gde bi nestabilnosti stigle danas između 17 i 21 sat.

"U toku noći na sjeveru regiona i dalje bi bilo nestabilno uz česte lokalne, jake pljuskove, dok bi nad ostalim dijelom regiona uglavnom bilo suvo", navodi meteorolog, prenosi Blic.

U poned‌jeljak grmljavinski pljuskovi

U poned‌jeljak tokom dana nestabilno, ponovo uz grmljavinske pljuskove i opasnost od pojave lokalnih nepogoda, ovog puta najviše nad istokom i sjeveroistokom BiH, zapadnom, jugozapadom dijelom centralne Srbije. U poned‌jeljak na sjeveru svježe uz maksimume najčešće oko 19 stepeni Celzijusa, dok će na jugu i istoku biti toplije, najčešće od 24 do 29 stepeni Celzijusa.

Utorak donosi jugu i jugoistoku regiona povremene pljuskove, dok bi nad ostalim dijelom regiona uglavnom bilo suvo, vjetar sjeverozapadni, a dnevni maksimumi bi se kretali od 21 do 25 stepeni Celzijusa.

Od srijede jačanje anticiklona

Od srijede slijedi jačanje anticiklona i do vikenda će uslediti postepeno, umjereno otopljenje. Noći će još biti svježe dok bi se u petak maksimumi kretali od 27 do 32 stepena.

"Slijedi dalje otopljenje i sve do oko 25. juna bi bilo znatno toplije od prosjeka i uglavnom bez padavina, uz čestu pojavu noćnih minimuma preko 20 stepeni Celzijusa (tropske noći) i maksimume od 29 do 35, a lokalno i oko 37 stepeni Celzijusa", dodaje Čubrilo o vremenskoj prognozi.

Ističe da se osvježenje može očekivati poslije 25. juna, ali za sada ćelije da će donijeti samo rijeđu pojavu lokalnih pljuskova”.

"Padavine koje se očekuju od večeras do srijede mogle bi biti posljednje u ovom mjesecu na širem prostoru", napominje Čubrilo.