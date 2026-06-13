Šest znakova da je vrijeme za godišnji odmor

Svakodnevni stres dovodi do psihičkog i fizičkog izgaranja. Postoje znakovi koji jasno ukazuju na to da vam je hitno potreban odmor od svega.

Kolege vas ispituju da li ste dobro

Drugi ljudi vjerovatno prije vas primjećuju da ste pod stresom, razdražljivi ili nervozni. Ako vam kolege prilaze i govore “izgledaš umorno” ili “je li sve u redu?”, to može da bude jasan znak da vam je odmor neophodan.

Često pravite greške u radu

Hroničan stres često je uzrok greškama na poslu i znak da morate usporiti tempo. Zbog umora gubimo sposobnost fokusa i ne možemo se poslu posvetiti na posvećen način i sa punom pažnjom.

Sve vas boli

Leđa, glava, oči, stomak… Kad smo pod stresom, tijelo postaje manje otporno na bol, pa se može desiti da vas glava boli češće nego inače.

Problemi sa spavanjem

Nesanica ili povećana potreba za snom zbog umora takođe su indikatori stresa. Ponekad nas problemi jednostavno previše opterećuju da ne možemo zaspati, a ponekad smo toliko bezvoljni da bismo cijeli dan drijemali. Ni jedno od ova dva stanja nije normalno, a oba jasno pokazuju da nam je potreban odmor.

Ne podnosite više svoj posao

Ljudi koji su pod prevelikim stresom i pritiskom izgube perspektivu i ne mogu pronaći motivaciju za posao koji obavljaju. To nije ništa neobično u današnje vrijeme kada smo svi preopterećeni obavezama. Međutim, ako vam je posao postao nepodnošljivo težak, onda je pravo vrijeme za odmor, piše RadioSarajevo

Imate potrebu da se izolujete

Nemate volje za druženjem s prijateljima, izbjegavate njihove pozive i jednostavno ne želite da ste s drugim ljudima. Svi povremeno želimo vrijeme za sebe, ali izbjegavanje interakcije s bliskim ljudima znak je da ste pregorili od obaveza.