Logo

Šest znakova da je vrijeme za godišnji odmor

Autor:

ATV
13.06.2026 21:28

Komentari:

0
море плажа годишњи одмор
Foto: Pexel/Nati

Svakodnevni stres dovodi do psihičkog i fizičkog izgaranja. Postoje znakovi koji jasno ukazuju na to da vam je hitno potreban odmor od svega.

Kolege vas ispituju da li ste dobro

Drugi ljudi vjerovatno prije vas primjećuju da ste pod stresom, razdražljivi ili nervozni. Ako vam kolege prilaze i govore “izgledaš umorno” ili “je li sve u redu?”, to može da bude jasan znak da vam je odmor neophodan.

Često pravite greške u radu

Hroničan stres često je uzrok greškama na poslu i znak da morate usporiti tempo. Zbog umora gubimo sposobnost fokusa i ne možemo se poslu posvetiti na posvećen način i sa punom pažnjom.

Sve vas boli

Leđa, glava, oči, stomak… Kad smo pod stresom, tijelo postaje manje otporno na bol, pa se može desiti da vas glava boli češće nego inače.

Problemi sa spavanjem

Nesanica ili povećana potreba za snom zbog umora takođe su indikatori stresa. Ponekad nas problemi jednostavno previše opterećuju da ne možemo zaspati, a ponekad smo toliko bezvoljni da bismo cijeli dan drijemali. Ni jedno od ova dva stanja nije normalno, a oba jasno pokazuju da nam je potreban odmor.

Ne podnosite više svoj posao

Ljudi koji su pod prevelikim stresom i pritiskom izgube perspektivu i ne mogu pronaći motivaciju za posao koji obavljaju. To nije ništa neobično u današnje vrijeme kada smo svi preopterećeni obavezama. Međutim, ako vam je posao postao nepodnošljivo težak, onda je pravo vrijeme za odmor, piše RadioSarajevo

Imate potrebu da se izolujete

Nemate volje za druženjem s prijateljima, izbjegavate njihove pozive i jednostavno ne želite da ste s drugim ljudima. Svi povremeno želimo vrijeme za sebe, ali izbjegavanje interakcije s bliskim ljudima znak je da ste pregorili od obaveza.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

godišnji odmor

Ljetovanje

zdravlje

Savjeti

Komentari (0)

Više iz rubrike

Вријеме је за штеточине: Могу уништити чак 50 одсто приноса

Društvo

Vrijeme je za štetočine: Mogu uništiti čak 50 odsto prinosa

3 h

0
Владимир и његова супруга у пољу ружа

Društvo

Procvjetala kumovska ideja, a semberske ruže osvajaju i Milano

5 h

0
Уклоњене заставе БиХ у Чапљини

Društvo

Uklonjene zastave BiH u Čapljini

5 h

2
фудбал утакмица гледање спорт

Društvo

Tri jednostavna obroka, koja možete pripremiti kod kuće za gledanje utakmica

8 h

0

  • Najnovije

21

55

Misteriozna „hladna tačka“ na Atlantiku: To bi mogao biti loš znak

21

44

Motorijada u Trebinju okupila 5.000 bajkera

21

28

Šest znakova da je vrijeme za godišnji odmor

21

25

Vrijeme je za štetočine: Mogu uništiti čak 50 odsto prinosa

21

13

Za berbu malina 120 KM dnevnica: Radnika ni na vidiku

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima