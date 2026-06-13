Procvjetala kumovska ideja, a semberske ruže osvajaju i Milano

Opojni mirisi i nježne boje osvajaju na prvi pogled. A, tišinu u polju ruža u Velikoj Obarskoj, prekidaju tek cvrkut ptica i koraci dvoje ljudi. I ta scena kao iz filma, dovoljna je da shvatite, romantika živi i u poljoprivredi.

I tako, uz osmijeh i šalu, Vladana i Vladimir, vladaju svojim poljem ruža. Nije sve baš tako slatko i romantično. Ima tu mnogo posla. Od rozih latica proizvode sok. A za jednu ovakvu flašicu soka potrebno vam je 3 do 4 ruže. Nakon branja, ružine latice se pažljivo prerađuju i pretvaraju u napitak prepoznatljivog mirisa i nježne arome.

Sve je počelo prije šest godina. Vladimir i njegov kum Darko došli su na ideju da zasade ruže i proizvode sok po recepturi bake Anđe.

„ Ideja je potekla iz toga što je kumova baka, baš na ovom imanju, imala je tu ružu. Nažalost, te ruže sada nema na imanju, ali je bila na lokaciji koju ja mogu da vidim iz ove perspektive. I ona je pravila te sokove. I bili su stavljani u one poznate tegle, pa tanjirićima, poklopcima“, rekao nam je Vladimir Miličević, proizvođač soka od ruže iz Bijeljine.

Vladimir i Darko, sa porodicama, proizvodnju su usavršili, ali zadržali tradicionalni duh. I tako je Vladimir, odbojkaš i gradski momak, koji je do tada radio kao novinar, okrenuo jednu potpuno drugačiju stranicu u svom životu.

„Prvo sam upravljao frezom, od ove godine mi je traktor mašina broj jedan. Jer sam shvatio da je mnogo bolje kada vi znate da radite sa traktorom, nego da svojim rukama odrađujete. Što kaže onaj vic, Mujo šta radiš? Ja sam zamjenik bageriste. Što ne može bager, ja. Tako i ja ovdje što ne može traktor, ja. Šalimo se malo. Ali dosta stvari naučite kroz sve životne pozive“, govori Vladimir.

„ Mi živimo u strogom centru grada u stanu. I ovo nam je bijeg od buke, od automobila, galame. Dođemo ovdje poslije posla, poslije vrtića, dovedemo kćerkicu, donesemo igračke i ona se igra sa nama“, kazala je Vladimirova supruga, Vladana Miličević.

Ruže u Velikoj Obarskoj slušaju i muziku, jer, kako domaćini kažu, koliko im se posvetite, toliko vam i daju. U međuvremenu, sok od ruža polako traži svoj put i van granica Srpske. Nedavno je predstavljen na sajmu organskih proizvoda u Milanu, a Vlado sklopio nova poznanstva. Ko zna, možda baš ti susreti, priču iz jednog semberskog sela, odvedu i na evropsku scenu.