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Počela Škola kosidbe na Balkani

Autor:

ATV
13.06.2026 15:40

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Почела Школа косидбе на Балкани
Foto: Srna

Na Balkani kod Mrkonjić Grada danas je za d‌jecu uzrasta od devet do 12 godina počela Škola kosidbe u okviru koje će biti u prilici da nauče osnovne tehnike ručnog košenja trave kosom kovanicom.

Organizator Škole kosidbe je Agencija za privredni razvoj, čiji je direktor Dijana Eremija rekla novinarima da će tradicionalna manifestacija "Kosidba na Balkani - Memorijal Lazar Laketa" ove godine početi novinom - premijernim takmičenjem d‌ječaka u ručnom košenju trave, prenosi Srna

"Da bi se d‌ječaci takmičili na Balkani, neophodno je da prođu Školu kosidbe, a obuku će održati naš najtrofejniji kosac Milorad Sladojević Đeli, koji je ujedno i kovač kosa kovanica. Na ovaj način smo željeli da d‌jeci dočaramo kosidbu, koliko je za to potrebno vještine i snage", navela je Eremija.

Ona je pozvala sve koji vole tradiciju i kosidbu da 4. jula dođu na Balkanu i podrže sve učesnike, kao i d‌ječake iz Škole kosidbe koji će kositi rame uz rame sa najtrofejnijim koscima na manifestaciji "Kosidba na Balkani".

Kosac Milorad Sladojević rekao je da će d‌ječacima pokazati osnovne tehnike košenja trave i ocijenio da je ovo najbolji način očuvanja tradicije i običaja ovog kraja.

Dvanaestogodišnji Dimitrije Markanović raduje se, kaže, učešću u Školi kosidbe na Balkani i vjeruje da će naučiti da kosi, a i devetogodišnji Arsenije Kežić je mišljenja da će imati priliku da nauči mnogo toga.

Tradicionalna manifestacija "Kosidba na Balkani - Memorijal Lazar Laketa" počeće 3. jula Kosačkom smotrom folklora na Trgu srpske vojske u Mrkonjić Gradu. Centralni dio, takmičenje u tradicionalnom košenju trave, biće održan 4. jula.

Organizator je Agencija za privredni razvoj, a pokrovitelj opština Mrkonjić Grad.

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Tagovi :

Škola kosidbe na Balkani

Djeca

Jezero Balkana

Mrkonjić Grad

tradicija

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