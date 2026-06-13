Gradimo region - od porodične firme do regionalnog lidera

Trebinje 2026 - Gradimo region konferencija je koja se održava po prvi put, ali će okupiti najznačajnije kompanije koje svojim radom već uveliko mijenjaju i grade region. Sve te kompanije su krenule od nule kao dobra ideja i mali porodični biznis, danas su zaštitni znak svojih sredina, regija i država.

Na prvoj konferenciji će se predstaviti i kompanija MEGATRON koja je osnovana 01.12.1989. godine i jedno je od najstarijih registrovanih preduzeća u Herceg Novom. Osnivači i vlasnici firme su porodica Šakotić, koja od trenutka osnivanja posluje po istim principima, u cilju očuvanja i nastavka tradicije ove firme, a koja predstavlja kvalitet i zakonitost u pružanju usluga iz domena iste.

"Megatron se bavi projektovanjem, izvođenjem radova, vršenjem stručnog nadzora, konsaltingom i inženjeringom u građevinarstvu. Firma se bavi i pružanjem intelektualnih usluga iz oblasti prava i građevine, tako da na jednom mjestu klijent može dobiti kompletnu uslugu od dobijanja potrebnih dokumenata, izrade projektne dokumentacije idejnih i glavnih projekata, pribavljanja dozvole za izgradnju i izvođenja grubih građevinskih i zanatskih radova, uknjižbe objekata i prodaje gotovog proizvoda – stana, objekta...", objašnjavaju iz Megatrona.

Ističu da imaju dobar odnos sa investicionim bankama i da imaju i dobro sihnronizovan tim.

"U ljudski faktor ulažemo konstantno i među prioritetima nam je zadovoljstvo i bezbjednost u obavljanju posla naših zaposlenih. Iako mala porodična kompanija u stalnom radnom odnosu imamo master inženjera arhitekture, inženjera građevinarstva, master inženjera quality menadžmenta, menadžera u poslovanju i diplomiranog pravnika. Struktura ostalih zaposlenih obuhvata školovane majstore raznih profila, pomoćne radnike, trgovce, vozače i mašiniste...", kažu u kompaniji Megatron.

Stan

Kompanija DINECO godinama unazad je zaštitni znak grada na Trebišnjici. Zato će i ova nekada porodična firma, a sada regionalni brend biti dio konferencije Trebinje 2026 - Gradimo region.

"Regionalni lider za proizvodnju namještaja „DINECO" d.o.o. već više od dvadeset godina uspješno oprema hotele, restorane, kafiće, obrazovne i zdravstvene ustanove, kao i privatne objekate. Kompanija je specijalizovana za realizaciju velikih projekata i pružanje kompletnih enterijerskih rješenja, od projektovanja do finalne izvedbe.

Sa proizvodnim pogonima u Trebinju i Banja Luci te timom od 150 stručnjaka različitih profila, među kojima izdvajaju arhitekte, stolare, CNC inženjere, DINECO uspješno posluje na tržištima Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore, Srbije, Austrije kao i u ostatku Evropske Unije. Kroz spoj savremene tehnologije, stručnosti i posvećenosti kvalitetu, kompanija gradi dugoročna partnerstva zasnovana na povjerenju te potvrđuje svoju vodeću poziciju u oblasti proizvodnje i opremanja enterijera", kažu iz kompanije Dineco d.o.o.

HIDRO-KOP je banjalučka firma koja će se takođe predstaviti u Trebinju. Ova firma je osnovana u aprilu 1990. godine, kao građevinsko preduzeće na području Bosne i Hercegovine, sa ciljem da se svojim radom, poštovanjem rokova, kvalitetom i profesionalnošću dokaže na polju građevinarstva i projektovanja, da se plasira u sam vrh građevinske djelatnosti i podstakne konkurenciju, da doprinese ravnomjernijem razvoju i dostizanju određenog nivoa kvaliteta u građevinarskoj djelatnosti uopšte. U tome su i uspjeli.

"Danas smo jedan od lidera u izvođenju građevinskih radova u oblastima niskogradnje, hidrogradnje i visokogradnje, sa brojnim uspješno realizovanim projektima širom Bosne i Hercegovine. Od samog osnivanja naš cilj je da kvalitetom, profesionalnim pristupom i poštovanjem rokova gradimo povjerenje investitora i partnera, istovremeno doprinoseći razvoju građevinskog sektora i stvaranju prilika za mlade inženjere, tehničare i zanatlije. Kroz sve naše projekte poseban akcenat stavljamo na kvalitet izvedenih radova, primjenu savremenih standarda te pružanje sigurnosti i dugoročne vrijednosti našim klijentima i partnerima. Posebno smo ponosni na razvoj stambenog naselja Panorama u Banja Luci, koje predstavlja spoj kvalitetne gradnje, funkcionalnih rješenja i uređenog životnog ambijenta. Učešće na konferenciji „Gradimo region“ za nas je prilika da predstavimo svoja iskustva, razmijenimo znanja sa kolegama iz struke i doprinesemo razgovoru o budućem razvoju građevinske industrije u regionu. Više informacija o našim projektima i poslovanju dostupno je na našem sajtu hidrokop.com ", ističu iz kompanije Hidro-kop.

Prva konferencija Trebinje 2026 - Gradimo region održaće se 18. i 19. juna u trebinjskom Kulturnom centru. Kako se već sada zna, učešće će uzeti oko 100 firmi i institucija sa oko 400 učesnika.