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Divne vijesti: U Srpskoj rođeno 30 beba

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ATV
13.06.2026 08:49

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Беба
Foto: pexels/Vika Glitter

U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 30 beba, 17 djevojčica i 13 dječaka.

U Banjaluci je rođeno 15 beba, u Bijeljini četiri, u Doboju i Gradišci po tri, a u Prijedoru, Istočnom Sarajevu, Zvorniku, Trebinju i Foči po jedna beba, rečeno je Srni u porodilištima u ovim lokalnim zajednicama.

Jedanaest djevojčica i četiri dječaka rođeno je u Banjaluci, četiri dječaka u Bijeljini, dvije djevojčice i dječak u Gradišci, dva dječaka i djevojčica u Doboju, po jedna djevojčica u Prijedoru, Zvorniku i Trebinju, a po jedan dječak u Istočnom Sarajevu i Foči.

Poroda nije bilo u Nevesinju.

(Srna)

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