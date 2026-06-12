Mladim bračnim parovima od opštine Srbac stanovi po posebnim cijenama

Ključeve novih stanova u Srpcu preuzelo je 20 mladih bračnih parova koji su riješili jedno od najvažnijih životnih pitanja. Među njima je i Jelena Malešević. Nakon godina provedenih u podstanarstvu, ona je sa suprugom i dvoje djece konačno dobila vlastiti dom.

"Najviše nas je motivisalo znači skupe generalno kirije koje su ovdje kod nas i sam kvadrat stana koji je bio jako povoljan, mi smo plaćali 1200 KM po kvadratu, ostali dio je snosila naša opština Srbac, a s obzirom da se kod nas trenutno kreću kvadrati stana i preko 2500 KM, to nam je bila najveća motivacija", rekla je Jelena Malešević

Stanovi u prvoj lameli dodjeljivani su putem javnog poziva, a prednost su imale porodice sa djecom, porodice poginulih boraca, kao i građani sa deficitarnim zanimanjima. Veliko interesovanje za projekat pokazalo je da postoji potreba za nastavkom ovakvog vida podrške mladim porodicama.

"Idemo u izgradnju još jedne jedinice sa 15 stanova. Kod nas su svi stanovi tako projektovani da smo predvidjeli da jedna četvoročlana porodica ima dovoljan komfor da se tu zadrži i da svoju budućnost gradi u Srpcu. Mi smo računali da ćemo rješavanjem stambenog pitanja tako zadržati naše mlade ljude", rekao je Vladimir Gužvić, zamjenik načelnika Opštine Srbac.

Ministarstvo porodice, omladine i sporta od 2008. godine realizuje program subvencionisanja kamatne stope na stambene kredite za mlade i mlade bračne parove.

"Ovo je projekat kojeg možemo nazvati najtransparentnijim u smislu da niko od korisnika koji su ispunjavali uslove propisane konkursom nije odbijen. Dakle svi oni koji su ispunili uslove oni su i dobili subvenciju. U ovom momentu mogu reći da smo do sada, da je ministarstvo od pokretanja projekta od 2008 godine do danas za ove namjene izdvojilo 24,5 miliona KM, a da je obuhvaćeno oko 6.200 korisnika", rekla je Mirela Vujatović, stručni savjetnik za odnose s javnošću pri Ministarstvu porodice, omladine i sporta

Iz ministarstva pozivaju i sve ostale lokalne zajednice, ukoliko mogu, da budžetom izdvoje za ovakvu vrstu pomoći mladima i na taj način im olakšaju zansivanje porodice i rješavanje jednog od najvažnijih životnih pitanja.