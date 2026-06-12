Privatnost u pokretu: Kako Galaxy S26 serija štiti vaš ekran i podatke

Pametni telefoni odavno više nisu samo uređaji za razmjenjivanje poziva i poruka. Pored ovih osnovnih funkcija, sada se u njima nalaze i naši poslovni mejlovi, privatne fotografije, lični dokumenti, bankovni računi i lozinke – sve što ne bismo tek tako željeli da pokažemo slučajnom prolazniku. Ipak, nepoznati ljudi svakodnevno imaju slobodan pogled na naš ekran dok sjedimo u javnom prijevozu, radimo iz kafića ili čekamo u redu.

Novo Samsung istraživanje ukazalo je na fenomen takozvane „slučajne publike“ – ljudi koji slučajno, iz radoznalosti ili jednostavno zato što su dovoljno blizu, vide sadržaj na tuđem ekranu. Javni prijevoz je mjesto na kojem ekran najlakše postaje vidljiv drugima, a odmah iza njega nalaze se redovi, kafići, restorani i druga mjesta na kojima ljudi provode vrijeme jedni pored drugih.

Koliko puta vam se dogodilo da u autobusu ili kafiću neko sjedi toliko blizu vas da može jasno da vidi šta radite na telefonu? Svima nam se nekad desilo da se ustručavamo da obavimo nešto na telefonu dok se nalazimo na javnom mjestu, upravo iz straha da će neko vidjeti naš ekran. Pametni telefoni su postali centralno mjesto za komunikaciju, posao i zabavu, zbog čega je tema naše privatnosti sada važnija nego ikad.

Privatnost počinje od ekrana

Klasične folije za privatnost utiču na kvalitet i osvijetljenost ekrana, ali i na mogućnost otključavanja telefona pomoću otiska prsta. Zato Samsung Galaxy S26 Ultra donosi prvi Privacy Display ekran na pametnom telefonu integrisan direktno u hardver uređaja. Kada je Privacy Display aktivan, prikaz ostaje jasan osobi koja gleda direktno u ekran, dok je vidljivost iz bočnih uglova značajno smanjena.

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Zahvaljujući ovoj funkciji, više ne morate da okrećete telefon pod čudnim uglovima, smanjujete osvijetljenost ili potpuno odlažete korištenje telefona kako biste sačuvali privatnost pri obavljanju svakodnevnih aktivnosti. Bilo da se nalazite u gradskom prijevozu, avionu ili u prepunom kafiću, imate potpunu kontrolu nad onim što drugi mogu da vide.

Siguran folder za privatan sadržaj

Za dodatnu zaštitu od neželjenog pristupa privatnom sadržaju, telefoni iz Samsung Galaxy S serije posjeduju i funkciju Secure folder. Ova fascikla predstavlja zaštićeni prostor u koji možete premjestiti sve vrste sadržaja, poput privatnih fotografija, dokumenata, ali i čitavih aplikacija.

Sadržaj koji se ovdje nalazi je potpuno zaštićen, a mogućnost uklanjanja Secure folder ikone sa početnog ekrana i iz liste aplikacija pruža dodatnu sigurnost. Bilo da se radi o osobi iz vašeg okruženja ili o izgubljenom uređaju, ukoliko se vaš telefon nađe u rukama nekog drugog, možete biti potpuno sigurni da neće imati pristup nijednom sadržaju koji nije namijenjen za njihove oči.

Zaštita podataka iznutra

Dok Privacy Display štiti ono što se vidi izvana, Samsung Knox štiti ono što se nalazi unutar uređaja. Knox je sigurnosna platforma ugrađena u Samsung Galaxy uređaje koja štiti podatke sa vašeg telefona na više nivoa, počev od hardvera i čipa, preko operativnog sistema, pa sve do aplikacija i korisničkih podataka. Zahvaljujući ovoj platformi, osjetljivi podaci čuvaju se u zaštićenom prostoru odvojenom od ostatka sistema, odnosno na sopstvenom procesoru i memoriji. To znači da vaše platne kartice, poslovni dokumenti, privatne fotografije, zdravstveni podaci i komunikacija sa porodicom i prijateljima ostaju sigurni u slučaju različitih sigurnosnih prijetnji.

Galaxy S26 Ultra privacy display

U vremenu kada telefon koristimo praktično svuda – od jutarnjeg putovanja na posao do večernjeg pregledanja sadržaja kod kuće – privatnost više nije luksuz, već sastavni dio svakodnevnog digitalnog iskustva. Sigurnost na telefonu danas podrazumijeva zaštitu od nevidljivih digitalnih prijetnji, ali i od svakodnevnih pogleda preko ramena. Upravo zato je veoma važno posjedovati uređaj koji će ovom pitanju pristupati podjednako ozbiljno kao i vi.

O kompaniji Samsung Electronics Co., Ltd.

Samsung inspiriše svijet i oblikuje budućnost idejama i tehnologijama koje donose transformaciju. Kompanija redefiniše svjetove televizora, digitalnog oglašavanja, pametnih telefona, nosivih uređaja, tableta, kućnih aparata i mrežnih sistema, kao i memorije, LSI sistema i livenih rješenja. Samsung takođe usavršava tehnologije medicinskih snimanja, HVAC rješenja i robotiku, a isto tako stvara inovativne automobilske i audio proizvode preko kompanije Harman. Uz svoj SmartThings ekosistem, otvorenu saradnju sa partnerima i integrisanje AI u svoju ponudu, Samsung pruža savršeno i inteligentno povezano iskustvo. Za najnovije vijesti posjetite Samsung Newsroom na adresi https://www.samsung.com/ba/news/