Logo

Ljubav ne poznaje godine: Najstarija mlada u Srpskoj imala 77 godina

Autor:

ATV
12.06.2026 12:55

Komentari:

0
Двије златне бурме једна поред друге.
Foto: Pexels/Bruno Mattos

Prema statističkim podacima u Republici srpskoj, najstarija nevjesta koja je stupila u brak tokom 2025. godine imala je 77 godina.

Najstariji mladoženja u istom periodu imao je 87 godina.

Ovi podaci pokazuju da ljubav i odluka o braku nemaju starosnu granicu.

Sve više ljudi odlučuje se na zajednički život i u poznijim godinama.

Time se potvrđuje da za nove životne početke nikada nije kasno.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

vjenčanje

Republika Srpska

Mladenci

Brak

Komentari (0)

Pročitajte više

Градски превоз

Banja Luka

Mijenja se red vožnje u Banjaluci

1 h

0
мјесто пуцњаве спомен парк Враца

Hronika

Sergeju Furtuli predložen pritvor zbog pucnjave na Vracama

1 h

0
Авион

Svijet

Avion udario u radar, ima povrijeđenih: Drama na aerodromu u Antaliji

1 h

0
Ево када почиње исплата борачких додатака и социјалних давања

Ekonomija

Evo kada počinje isplata boračkih dodataka i socijalnih davanja

1 h

0

Više iz rubrike

Двојица мушкараца хирирга у операционој сали оперишу.

Društvo

Istorijski poduhvat: U Srbiji prvi put ugrađeno vještačko srce dječaku iz Sarajeva

4 h

0
Ел Нињо се враћа, метеоролози упозоравају: Ово би могло бити најгоре до сада

Društvo

El Ninjo se vraća, meteorolozi upozoravaju: Ovo bi moglo biti najgore do sada

4 h

0
АМС упозорава возаче: Опрез!

Društvo

AMS upozorava vozače: Oprez!

5 h

0
Сунчано небо са појавом облака као симбол нагле промјене времена

Društvo

Uživajte u sunčanom danu: Danas do 27 stepeni

5 h

0

  • Najnovije

13

58

Učenica optužena za tri pokušaja ubistva: Došla u školu s nožem, nastao haos

13

52

Haos u Banjaluci: Automobili se kao čamci probijaju kroz vodu

13

50

Učenica optužena za tri pokušaja ubistva: Došla u školu u Mančesteru sa nožem

13

43

Dodik: Srbi su bili pokusni kunići Haškom tribunalu

13

41

Poznate nove cijene goriva

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima