Ljubav ne poznaje godine: Najstarija mlada u Srpskoj imala 77 godina

Foto: Pexels/Bruno Mattos

Prema statističkim podacima u Republici srpskoj, najstarija nevjesta koja je stupila u brak tokom 2025. godine imala je 77 godina.

Najstariji mladoženja u istom periodu imao je 87 godina. Ovi podaci pokazuju da ljubav i odluka o braku nemaju starosnu granicu. Prikaži ovu objavu u aplikaciji Instagram Objava koju deli Republički zavod za statistiku, Republika Srpska (@rsstatistika) Sve više ljudi odlučuje se na zajednički život i u poznijim godinama. Time se potvrđuje da za nove životne početke nikada nije kasno.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.