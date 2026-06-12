Ljubav ne poznaje godine: Najstarija mlada u Srpskoj imala 77 godina

Autor:ATV
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Prema statističkim podacima u Republici srpskoj, najstarija nevjesta koja je stupila u brak tokom 2025. godine imala je 77 godina.
Najstariji mladoženja u istom periodu imao je 87 godina.
Ovi podaci pokazuju da ljubav i odluka o braku nemaju starosnu granicu.
Sve više ljudi odlučuje se na zajednički život i u poznijim godinama.
Time se potvrđuje da za nove životne početke nikada nije kasno.
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