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Mijenja se red vožnje u Banjaluci

Autor:

ATV
12.06.2026 12:50

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Градски превоз
Foto: ATV

U Banjaluci se od ponedjeljka mijenja red vožnje javnog gradskog prevoza zbog završetka školske godine i početka sezone godišnjih odmora.

Naime, od 15. juna počinje primjena se ljetni red vožnje u najvećem gradu Srpske.

Ovaj red vožnje, koji traje do 31. avgusta, prilagođen je smanjenim prevoznim potrebama tokom ljetnjeg perioda i podrazumijeva samo manje korekcije polazaka na određenim linijama.

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Organizacija sistema javnog prevoza putnika funkcioniše sa dva režima održavanja reda vožnje, i to u periodu zimskog školskog raspusta i periodu ljetnjeg školskog raspusta i sezone godišnjih odmora.

Kompletne redove vožnje možete pogledati OVDJE.

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Tagovi :

Banjaluka

Gradski prevoz Banjaluka

Red vožnja Banjaluka

Javni prevoz

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