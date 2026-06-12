Mijenja se red vožnje u Banjaluci

Autor:ATV
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U Banjaluci se od ponedjeljka mijenja red vožnje javnog gradskog prevoza zbog završetka školske godine i početka sezone godišnjih odmora.
Naime, od 15. juna počinje primjena se ljetni red vožnje u najvećem gradu Srpske.
Ovaj red vožnje, koji traje do 31. avgusta, prilagođen je smanjenim prevoznim potrebama tokom ljetnjeg perioda i podrazumijeva samo manje korekcije polazaka na određenim linijama.
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Organizacija sistema javnog prevoza putnika funkcioniše sa dva režima održavanja reda vožnje, i to u periodu zimskog školskog raspusta i periodu ljetnjeg školskog raspusta i sezone godišnjih odmora.
Kompletne redove vožnje možete pogledati OVDJE.
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