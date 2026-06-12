Ulice i naselja koja danas ostaju bez struje

Zbog radova na elektromreži bez struje će danas od devet do 14 časova biti dio Bulevara vojvode Stepe Stepanovića, kao i ulica Tuzlanska, Novaka Pivaševića i Veseli brijeg, kao i dijelovi naselja Motike i Šargovac, saopštili su iz "Elektrokrajine".

Bez napajanja električnom energijom od devet do 12 časova biće i dijelovi ulica Anke Drakulić, Baje Pivljanina, Dušana Diljevića, Jasmira Malčića, Đure Đakovića, Ljubice Gerovac i Omladinska.

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- Od devet do 14 časova struje neće biti u dijelovima naselja Pervan i Goleši - naveli su iz ovog preduzeća.

Dijelovi naselja Ramići, Kuljani i Barlovci ostaće bez napajanja električnom energijom od devet do 15 časova.

(Glas Srpske)