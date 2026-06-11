Projekat vrijedan 1,2 miliona KM: Počela sanacija Stare prijedorske ceste

U banjalučkom naselju Dragočaj danas je počela sanacija Stare prijedorske ceste, dužine 1.700 metara, a vrijednost radova je 1,2 miliona KM.

Stara prijedorska cesta

Direktor "Puteva Republike Srpske" Miroslav Janković je istakao da je u banjalučkom naselju Dragočaj danas je počela sanacija Stare prijedorske ceste, dužine 1.700 metara, a vrijednost radova je 1,2 miliona KM.

"Bitno je pomenuti da je ova dionica puta u potpunosti u nadležnosti Grada Banjaluka, mi smo na insistiranje građana, izašli njima u susret i danas pristupamo radovima. Planiramo da do kraja godine ova dionica bude završena", naveo je Janković.

Svečanosti, između ostalih, prisustvuju srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, vršilac dužnosti direktora "Puteva Republike Srpske" Miroslav Janković i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.