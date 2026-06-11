Plaže u Banjaluci pod lupom - nadležni poslali apel građanima

Uzorkovanje vode na sedam tradicionalnih kupališta u Banjaluci biće urađeno do 15. juna, a zvanični rezultati analize zdravstvene ispravnosti i kvaliteta biće gotovi do 20. juna.

Nakon što su rane ljetne temperature izmamile brojne Banjalučane na rijeke, iz Gradske uprave je konačno stigla zvanična potvrda o pokretanju procedura.

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Kompletan proces na terenu realizovaće Institut za javno zdravstvo Republike Srpske, uz prisustvo zdravstvenog i vodnog inspektora Grada, piše "Bl portal".

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Ovogodišnjom analizom biće obuhvaćeno ukupno sedam lokacija na dvije banjalučke rijeke, koje građani tradicionalno koriste za kupanje tokom ljeta.

Uzorci vode za analizu na rijeci Vrbas biće uzeti sa kupališta "Slap“ u naselju Novoselija, "Vrućica“ i “naša plaža” u Srpskim Toplicama i "Abacija“ u naselju Obilićevo.

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Kada je riječ o rijeci Vrbanji, uzorkovanje će se izvršiti na dvije popularne lokacije – kupalištu "Žuti most“ u naselju Vrbanja i "Zeleni vir“ u istoimenom naselju.

Birokratski apsurd: Ispitivanje nije zakonska obaveza, kupanje na sopstveni rizik

Iako ova informacija donosi olakšanje građanima koji žele znati kakva je voda u kojoj se kupaju, iz Odjeljenja za inspekcijske poslove otvoreno upozoravaju na sivu zonu u kojoj se banjalučka kupališta godinama nalaze.

“Iako ispitivanje vode za kupanje na rijekama nije zakonska obaveza, gradska inspekcija svakog ljeta realizuje tu aktivnost zbog zainteresovane javnosti i bezbjednosti građana”, objašnjavaju iz resornog odjeljenja.

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Međutim, ključni problem leži u činjenici da se radi o otvorenim vodotocima. S obzirom na to da ove lokacije u zvaničnim knjigama uopšte nisu registrovane kao javna kupališta, ne postoje ni propisani uslovi rada, a samim tim ni kontinuirani inspekcijski nadzor nad njima tokom sezone.

Zbog toga, nadležni šalju jasnu i nimalo prijatnu poruku – građani sve ove lokacije i vodu za kupanje koriste isključivo na sopstvenu odgovornost.