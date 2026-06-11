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Dječaci pušku pronašli u kući: Policija objavila detalje drame u Prijakovcima

Autor:

Ognjen Matavulj
11.06.2026 10:33

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полиција
Foto: ATV

Dječaci koji su porvrijeđeni u igri sa oružjem u Prijakovcima kod Banjaluke, pušku su pronašli u porodičnoj kući jednog od dječaka, zbog čega je izvršen pretres kuće njegovog oca B.A. i puška je privremeno oduzeta.

U PU Banjaluka navode da je cijeli slučaj kvalifikovan kao krivično djelo izazivanje opšte opasnosti i nedozvoljena proizvodnja i promet oružjem.

”Pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva u Banjaluci policijski službenici preduzimaju mjere i radnje na dokumentovanju tih krivičnih djela”, navode u policiji.

Pojašnjavaju da im je juče oko 16.30 časova prijavljeno da se u Prijakovcima kod Banjaluke dogodio incident u kojem su dva dječaka, starosti 12 i 13 godina zadobila tjelesne povrede.

Pušku pronašli u kući

Prema nezvaničnim informacijama dječaci su, u strahu od posljedica, prvo naveli da je ”neko pucao na njih”, da bi kasnije priznali da su to izmislili. Ispostavilo se da je tokom igre jedan od njih nehotično ispalio jedan hitac, a fragmenti sačme su pogodili druga dva dječaka.

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”Nakon izvršenog uviđaja i preduzetih operativnih mjera i radnji policijski službenici su utvrdili da je maloljetno lice iz Banjaluke u porodičnoj kući pronašlo pušku ručne izrade, nakon čega je ispalilo hitac, kojom prilikom su druga dva maloljetna lica zadobila tjelesne povrede. Povrijeđena maloljetna lica su medicinski zbrinuta na Univerzitetsko – kliničkom centru Republike Srpske”, saopštila je PU Banjaluka.

Pretresena kuća od oca

Po naredbi Osnovnog suda u Banjaluci izvršen je pretres kuće u kojoj su dječaci pronašli pušku, a koju koristi otac jednog od njih B.O. iz Banjaluke.

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”PU Banjaluka apeluje na građane da ne dozvole da nelegalno oružje u njihovim domovima postane uzrok tragedija, te podsjeća da je posjedovanje i držanje nelegalnog oružja zakonski kažnjivo. Takođe, napominjemo da su vlasnici legalnog oružja dužni da sa oružjem i municijom postupaju sa naročitom pažnjom, te isto čuvaju na zakonom propisan način, tako da bude potpuno nedostupno neovlaštenim licima, a posebno djeci”, navodi se u saopštenju PU Banjaluka.

Nelegalno oružje se može prijaviti anonimno

Naglašavaju da svako saznanja o nelegalnom oružju ili njegovoj upotrebi građani treba da prijave najbližoj policijskoj stanici ili pozivom na besplatan broj '”122”, koji može biti i anoniman.

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