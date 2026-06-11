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Šestorki osumnjičenoj za ilegalnu trgovinu oružjem predložen pritvor

Autor:

ATV
11.06.2026 09:36

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Оружје одузето у полицијској акцији
Foto: MUP TK

Postupajući tužilac Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona uputio je prijedlog Opštinskom sudu u Kalesiji za određivanje mjere pritvora za šest osoba osumnjičenih za nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija.

Pritvor je predložen za Mehu Salkića (46), Araza Alića (52) i Mehmeda Bešića (50) iz Kalesije, Slobodana Tripkovića (62) iz Osmaka, Nuriju Gerovića (41) iz Bratunca i Halida Bosankića (46) iz Živinica.

Trgovali oružjem na području FBiH i Srpske

Osumnjičeni se terete da su u periodu od februara do juna 2026. godine, djelujući kao organizovana grupa, na području Tuzlanskog kantona i u nekoliko mjesta u Republici Srpskoj neovlašteno nabavljali, držali, prodavali i razmjenjivali vatreno oružje i municiju.

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Nakon zaplijene oružja, tužilaštvu predato šest osumnjičenih

"Postoji osnovana sumnja da su, radi sticanja protivpravne imovinske koristi, dogovarali vrste, količine, cijene, mjesto i vrijeme primopredaje, nakon čega su u više navrata realizovali kupoprodaju oružja", navode iz Tužilaštva.

Velika akcija MUP-a TK i MUP-a Srpske

Podsjećamo, ova grupa je pala u zajedničkoj akciji policija dva entiteta. Po nalogu Tužilaštva i uz naredbu Općinskog suda u Kalesiji, 9. juna 2026. godine izvršeni su pretresi na više lokacija u Kalesiji, Živinicama, Bratuncu, Šekovićima i Osmacima.

Prilikom pretresa pronađena je i oduzeta značajna količina: vatrenog oružja, municije, eksplozivnih sredstava i dijelova oružja, te mobilni telefoni i drugi predmeti koji će poslužiti kao dokaz u daljem postupku.

Nakon što su privedeni i prošli kriminalističku obradu u policiji, osumnjičeni su predati u nadležnost Kantonalnog tužilaštva, gdje ih je postupajući tužilac ispitao i donio naredbu o provođenju istrage. Istražne radnje u ovom predmetu su u toku, a očekuje se odluka suda o prijedlogu za određivanje pritvora.

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Predložen pritvor

MUP Tuzlanskog kantona

Oružje

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