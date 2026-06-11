Ko osvaja Svjetsko prvenstvo: Lista potencijalnih šampiona donosi iznenađenja

Autor:ATV
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Fudbalska groznica polako dostiže tačku ključanja, a sa njom su stigle i najnovije prognoze svjetskih kladionica za osvajača predstojećeg Svjetskog prvenstva. Granice su postavljene, kvote su jasne, a lista potencijalnih šampiona donosi nekoliko iznenađenja.
Pogledajte kako izgleda trenutni presjek i ko ima najveće šanse da podigne najvrijedniji trofej u svijetu fudbala.
Prema procijenama bukmejkera, evropske selekcije drže sam vrh liste favorita.
Španija (6.00): Furija ulazi u ovaj šampionat kao prvi favorit. Sa kvotom 6.00, kladionice im daju najveće šanse da ponove uspjeh i domognu se "zlatne boginje".
Francuska (6.50): Odmah iza njih nalaze se Trikolori. Kilijan Mbape i družina su tik uz Špance, a kvota 6.50 garantuje da će Francuzi ponovo biti kaznena ekspedicija.
Engleska (8.00): Engleska javnost uvijek vjeruje da se "fudbal vraća kući", a bukmejkeri ih sa kvotom 8.00 svrstavaju u najuži krug kandidata za titulu.
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Portugal (9.00): Sa nevjerovatno dubokim sastavom i miksom iskusnih zvezda i nadolazećih talenata, Portugalci zatvaraju krug timova sa jednocifrenom kvotom.
Zanimljivo je da su dvije najjače južnoameričke sile blago skliznule na listi favorita u odnosu na ranije turnire.
Brazil (10.00): Selesao uvijek ima imperativ pobjede, ali ovog puta kreću sa pete pozicije i kvotom 10.00.
Argentina (12.00): Aktuelni šampioni svijeta, predvođeni Lionelom Mesijem, nalaze se na kvoti 12.00. Mogu li Argentinci još jednom da prkose prognozama i odbrane tron?
Iz ove grupe vredi izdvojiti i Njemačku (19.00) i Holandiju (24.00), koji vrebaju odmah iza vodeće šestorke i spremni su da pomrse konce liderima.
Ako tražite timove koji mogu da naprave senzaciju i donesu ogroman profit, pažnju treba obratiti na sledeće selekcije:
Norveška (29.00): Predvođeni Erlingom Halandom, Norvežani su postavljeni visoko sa kvotom 29.00, što pokazuje da kladionice ozbiljno respektuju njihov napadački potencijal.
Belgija (41.00) i Kolumbija (51.00): Timovi sa ozbiljnim individualnim kvalitetom koji u jednom meču mogu da sruše bilo koga.
Maroko (56.00) i Japan (71.00): Marokanci su na prošlom prvenstvu dokazali da mogu do same završnice, a kvota 56.00 djeluje primamljivo za sve ljubitelje iznenađenja.
Domaćini prvenstva nemaju preveliko povjerenje bukmejkera kada je u pitanju sama titula. Meksiko i SAD se nalaze na identičnoj kvoti 86.00 (zajedno sa Urugvajem), dok je Kanada na dalekih 171.00.
Na samom dnu liste nalaze se selekcije poput DR Konga, Irana i Tunisa sa astronomskom kvotom 1001.00.
Španija 6.00
Francuska 6.50
Engleska 8.00
Portugal 9.00
Brazil 10.00
Argentina 12.00
Nemačka 19.00
Holandija 24.00
Norveška 29.00
Belgija 41.00
Kolumbija 51.00
Maroko 56.00
Japan 71.00
Meksiko / Urugvaj / SAD 86.00
Hrvatska / Švajcarska 101.00
/Kurir/
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