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Napetost pred otvaranje SP-a: Vojska na ulicama, aktiviran je plan Kukulkan

10.06.2026 19:47

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Напетост пред отварање СП-а: Војска на улицама, активиран је план Кукулкан
Foto: Tanjug/AP/Eduardo Verdugo

Dok fudbalski svijet s nestrpljenjem iščekuje početak Svjetskog prvenstva u fudbalu, Meksiko se suočava sa ozbiljnim bezbjednosnim izazovima uoči utakmice otvaranja protiv Južnoafričke Republike.

Zbog velikih protesta sindikata prosvjetnih radnika i stalne prijetnje narko-kartela, vlasti su pokrenule opsežnu bezbjednosnu operaciju i rasporedile vojsku na ulicama Siudad de Meksika (Ciudad de Mexico), gdje će biti odigrana prva utakmica turnira.

Uprkos napetoj situaciji, meksička predsjednica Klaudija Šejnbaum pokušala je da umiri javnost. Posebno je naglasila da navijači neće imati problema sa dolaskom na stadion „Asteka“, koji će biti domaćin utakmice otvaranja i svečane ceremonije.

Фудбалери БиХ

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Meksičke vlasti posljednjih dana aktivirale su bezbjednosni plan nazvan „Kukulkan“, prema majanskom božanstvu pernate zmije, a u sklopu velike operacije pojačano je prisustvo vojske i policije u glavnom gradu.

Vojnici i policajci raspoređeni su oko najvažnijih gradskih znamenitosti, hotela i saobraćajnica, a vojna vozila vidljiva su i na putu prema stadionu „Asteka“.

Cilj je da se uspostavi bezbjednosni pojas širi od kilometar i po oko stadiona kako bi se spriječio dolazak demonstranata i eventualni pokušaji ometanja utakmice otvaranja.

(Dnevnik.hr)

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Tagovi :

Svjetsko prvenstvo 2026

Meksiko

Južnoafrička Republika

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