Ovi znakovi su rođeni za luksuz, ali im novac stalno izmiče

Neki ljudi kao da su rođeni da žive luksuznim životom. Vole kvalitetne stvari, uživaju u finoj hrani, sanjaju o putovanjima iz snova i teško im je da odole luksuznim sitnicama koje im ulepšavaju svakodnevicu. Međutim, iako imaju istančan ukus za sve lijepo i skupo, novac često ne ostaje dugo na njihovim računima.

Prema astrologiji, određeni horoskopski znaci su posebno skloni trošenju na zadovoljstva, zbog čega se često nalaze u situaciji kada im finansije izmaknu kontroli.

Lav

Lavovi vole da ostavljaju utisak i retko će štedeti na stvarima koje ih čine posebnim. Privlače ih luksuzni brendovi, elegantna odjeća, ekskluzivni događaji i sve što im omogućava da zablistaju. Iako znaju kako da zarade, često troše brzo kojom novac stigne. Njihova želja da uživaju i pokažu svoj uspeh ponekad ih dovodi do nepotrebnih troškova zbog kojih kasnije žale.

Vaga

Vage imaju jak osjećaj za estetiku i teško im je da odole lijepim stvarima. Bilo da je u pitanju uređenje doma, moda ili gastronomski užici, one uvek biraju kvalitet i eleganciju. Problem nastaje kada želja za harmonijom i lepotom nadvlada praktičnost. Vage često kupuju stvari koje im zapravo nisu potrebne, a njihovi računi to brzo osete.

Strijelac

Strijelci možda nisu opsednuti luksuznim predmetima, ali vole luksuzna iskustva. Putovanja, avanture, koncerti i spontani izlasci često imaju prednost nad štednjom. Njihova životna filozofija zasniva se na uverenju da novac postoji da bi se trošio na uspomene i iskustva. Zbog toga se često nalaze bez finansijske rezerve za nepredviđene situacije.

Bik

Bik je znak koji najviše voli udobnost. Kvalitetna hrana, mekani pokrivači, lijepo uređeni prostori i vrhunski proizvodi za njih nisu luksuz, već neophodnost. Iako su poznati po svojoj sposobnosti upravljanja novcem, njihova slabost za zadovoljstvo ih često dovodi do toga da potroše više nego što su planirali. Kada vide nešto što im pruža osjećaj zadovoljstva, teško će odoleti kupovini.

Riba

Ribe vole da sanjaju o bajkovitom životu, a ponekad se ponašaju kao da finansijska ograničenja ne postoje. Sklone su impulsivnoj kupovini i često troše emotivno. Ako im nešto podigne raspoloženje ili ih nakratko odvuče od svakodnevice, bez mnogo razmišljanja će posegnuti za novčanikom. Upravo zato im novac može nestati brže nego što su očekivali.

(indeks)