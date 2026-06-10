Dalje nećeš moći — čistačica slučajno zabarikadirala ulaz u prodavnicu

Foto: Telegram/Sputnik Srbija

Prava scena iz komedije dogodila se čistačici, koja je poslije završenog posla izašla ispred prodavnice i ostavila džoger pored vrata, ali je on pao i potpuno blokirao ulaz.

Kupci su ostali zarobljeni unutra, dok su prolaznici zbunjeno pokušavali da shvate šta se dogodilo. (sputnik srbija)

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