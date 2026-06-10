Dalje nećeš moći — čistačica slučajno zabarikadirala ulaz u prodavnicu

Autor:ATV
Komentari:0
Prava scena iz komedije dogodila se čistačici, koja je poslije završenog posla izašla ispred prodavnice i ostavila džoger pored vrata, ali je on pao i potpuno blokirao ulaz.
Kupci su ostali zarobljeni unutra, dok su prolaznici zbunjeno pokušavali da shvate šta se dogodilo.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Svijet
1 d0
Ekonomija
3 d0
Hronika
5 d0
Svijet
1 sedm0
Zanimljivosti
3 h0
Zanimljivosti
8 h0
Zanimljivosti
10 h0
Zanimljivosti
19 h0
Najnovije
18
11
18
03
17
56
17
47
17
44
Trenutno na programu