Logo

Dalje nećeš moći — čistačica slučajno zabarikadirala ulaz u prodavnicu

Autor:

ATV
10.06.2026 17:04

Komentari:

0
Врата
Foto: Telegram/Sputnik Srbija

Prava scena iz komedije dogodila se čistačici, koja je poslije završenog posla izašla ispred prodavnice i ostavila džoger pored vrata, ali je on pao i potpuno blokirao ulaz.

Kupci su ostali zarobljeni unutra, dok su prolaznici zbunjeno pokušavali da shvate šta se dogodilo.

(sputnik srbija)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

čistačica

Vrata

Čistačica zabarikadirala vrata

Komentari (0)

Pročitajte više

Меркелова се враћа на велика врата?

Svijet

Merkelova se vraća na velika vrata?

1 d

0
Аларм у Њемачкој: Сиромаштво куца на врата сваког шестог становника

Ekonomija

Alarm u Njemačkoj: Siromaštvo kuca na vrata svakog šestog stanovnika

3 d

0
Човјек држи у рукама лисице за хапшење.

Hronika

Mladić (27) uhapšen zbog krađe: Presretao bake po Novom Sadu i trgao im zlato sa vrata

5 d

0
Мореуз Баб ел-Мандеб

Svijet

Ako Iran zatvori Vrata žalosti svijet tone u noćnu moru

1 sedm

0

Više iz rubrike

Планета Меркур

Zanimljivosti

Stiže retrogradni Merkur: Od 29. juna 3 znaka dobijaju poruku iz prošlosti

3 h

0
Прољеће-жена

Zanimljivosti

Pet horoskopskih znakova u kojima su rođene najmudrije žene

8 h

0
Хороскоп

Zanimljivosti

Dnevni horoskop za 10. jun: Kome se smiješi ljubav, a ko mora pripaziti na zdravlje?

10 h

0
Хороскоп

Zanimljivosti

Ovi znakovi se raduju tuđoj nesreći

19 h

0
Small banner

  • Najnovije

18

11

Tramp potvrdio: "Napašćemo danas, veoma snažno"

18

03

Ruski ljekari stvorili inovativnu metodu liječenja prostate koja smanjuje rizik od komplikacija

17

56

U Kraljevu sahranjen vojnik Milovan Jovanović koji je stradao u Libanu

17

47

Amerika traži od Evrope da ograniči putovanja zbog ebole

17

44

Cvijanović: Lakše su u EU ulazili ilegalni migranti, nego naši građani koji legalno prelaze granicu

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Medium banner