Lider njemačke stranke Ljevica, Jan van Aken, predložio je bivšu kancelarku Angelu Merkel kao mogućeg posrednika Evropske unije u pregovorima između Rusije i Ukrajine, prenio je danas "Špigel".

"Američki predsjednik Donald Tramp neće spasiti Ukrajinu", rekao je Van Aken novinarima u Berlinu, dodajući da, shodno tome, EU mora da učini mnogo više za pregovore i diplomatiju.

On je dodao da bi Merkel mogla da ima uravnotežujući efekat. Ime bivše kancelarke pojavljuje se u debati od maja, a Kremlj je ranije predložio bivšeg kancelara Gerharda Šredera za posrednika što je, međutim, u Njemačkoj odbačeno.

Van Aken je kazao da ovaj predlog nije ozbiljan, ali ovom inicijativom, Rusija je, prvi put ikada, izgovorila riječ "pregovori", navodi list.

Svijet Epstajnovi dosijei: Šta tamo piše o Angeli Merkel i AfD-u

Lider partije Ljevica rekao je da može da zamisli Merkelovu kao ozbiljnog pregovaračkog partnera koji bi mogao da razmotri perspektive EU i koga bi ozbiljno shvatili i u Moskvi i u Kijevu.

Van Aken je uvjeren da će se ozbiljni razgovori između dvije zaraćene zemlje održati ove godine.

"Samo Evropa može da pokrene pregovore napred", dodao je on, prenosi Tanjug.

U međuvremenu, u nedjelju uveče, kancelar Fridrih Merc, francuski predsednik Emanuel Makron i britanski premijer Kir Starmer sastali su se u Londonu kako bi razgovarali o daljoj podršci Ukrajini i izgledima za pregovore sa Rusijom.