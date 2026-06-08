Logo
Large banner

Presuda koja trese Ukrajinu: Pao najmoćniji sudija, oduzeti milioni i nekretnine

08.06.2026 19:05

Komentari:

0
Пресуда која тресе Украјину: Пао најмоћнији судија, одузети милиони и некретнине

Ukrajinski sud je 8. juna potvrdio sporazum o priznanju krivice između Vsevoloda Knjazeva, bivšeg predsjednika Vrhovnog suda, i tužilaštva, a ova odluka predstavlja najznačajniju presudu u korupcionaškom slučaju u nezavisnoj istoriji Ukrajine.

Knjazev, koji je bio optužen za primanje mita, u potpunosti je priznao krivicu i pristao da svedoči protiv svojih saučesnika, saopštilo je Specijalizovano antikorupcijsko tužilaštvo (SAPO).

Prema sporazumu, Visoki antikorupcijski sud osudio ga je na pet godina zatvora i zabranio mu obavljanje sudijskih i poslova u organima za sprovođenje zakona u periodu od tri godine.

Sud je takođe naložio oduzimanje Knjazevljevog stana i kuće, njegove ušteđevine vrijedne više od 200.000 dolara, kao i mita u iznosu od 1,25 miliona dolara.

Pored toga, on je pristao da donira 1,1 milion dolara Oružanim snagama Ukrajine preko humanitarne organizacije "Vrati se živ".

Knjazev je optužen za primanje mita 2023. godine, nakon toga je smenjen sa funkcije izglasavanjem nepovjerenja.

Iste godine, Nacionalni antikorupcijski biro Ukrajine (NABU) optužio je ukrajinskog oligarha Konstantina Ževaga da je podmitio Knjazeva u zamenu za sudsku odluku u svoju korist.

Suđenje u slučaju Knjazev počelo je 2024. godine.

U maju 2026. godine NABU je optužio i trojicu sudija Vrhovnog suda za primanje mita u zamenu za donošenje odluka u interesu Ževaga, u okviru istog predmeta.

(b92)

Podijeli:

Tagovi :

Ukrajina

sudija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Хиљаде људи на протесту у Берлину тражи оставку канцелара Мерца

Svijet

Hiljade ljudi na protestu u Berlinu traži ostavku kancelara Merca

2 h

0
Јамал спреман за почетак Мундијала

Fudbal

Jamal spreman za početak Mundijala

2 h

0
Миличевић и Петровић могу бити кандидати Листе за правду и ред

Republika Srpska

Miličević i Petrović mogu biti kandidati Liste za pravdu i red

2 h

1
Мирослав Субашић Мозаик пријатељства

Banja Luka

Apel iz Mozaika prijateljstva: Tekstil pretvaraju u hljeb, a vandali im prave dodatne troškove

2 h

0

Više iz rubrike

Хиљаде људи на протесту у Берлину тражи оставку канцелара Мерца

Svijet

Hiljade ljudi na protestu u Berlinu traži ostavku kancelara Merca

2 h

0
"Сљедећи генерални секретар треба да буде неутралан и независан"

Svijet

"Sljedeći generalni sekretar treba da bude neutralan i nezavisan"

3 h

0
Лавров: Исход рата у Украјини одлучиће оружје, а не преговори

Svijet

Lavrov: Ishod rata u Ukrajini odlučiće oružje, a ne pregovori

3 h

0
Драма на небу: Ловци Ф-16 ометали авион са министрима одбране земаља ЕУ

Svijet

Drama na nebu: Lovci F-16 ometali avion sa ministrima odbrane zemalja EU

4 h

0

  • Najnovije

20

43

Dodik: Srpska lista ostala garant opstanka srpskog naroda na Kosovu i Metohiji

20

40

Sladić otkrio kada toplotni talas stiže u BiH

20

32

Cvijanović: U BiH nema ni zakona, ni demokratije, ni vladavine prava, ni slobode govora

20

28

Dodik: Saslušanje Jasenka Todorovića nastavak političke inkvizicije protiv slobode govora

20

16

Američka vojska pucala na naftni tanker

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner