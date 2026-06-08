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Drama na nebu: Lovci F-16 ometali avion sa ministrima odbrane zemalja EU

08.06.2026 16:36

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Драма на небу: Ловци Ф-16 ометали авион са министрима одбране земаља ЕУ

Turske snage danas su ometale vojni avion koji je prevozio ministre odbrane zemalja članica Evropske unije na neformalni sastanak na Kipru, saopštila je kiparska vlada.

- Ministri odbrane Grčke, Holandije i Francuske obavestili su nas da je tokom njihove posjete Kipru avion u kojem su se nalazili doživio smetnje sa ilegalnog aerodroma Timbu - saopšteno je iz kancelarije predsednika Kipra Nikosa Hristodulidisa, prenosi Politiko.

U saopštenju se navodi i da su oko aviona koji je prevozio grčkog ministra odbrane Nikosa Dendijasa primijećeni i turski borbeni avioni kako djeluju u tom području.

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- Sve ovo će Republika Kipar propisno osuditi gdje je to prikladno. Ministar odbrane će danas obavijestiti visoku predstavnicu EU za spoljne poslove i bezbednosnu politiku (Kaju Kalas), a takođe će obavijestiti i Evropski savjet tokom njegovog zasjedanja - ističe se u saopštenju.

Grčki i kiparski zvaničnici su za Politiko rekli da je radio komunikacija aviona sa ministrima odbrane zemalja članica EU bila poremećena dok su avioni letjeli blizu aerodroma Erkan, kod grada Timbu u severnom dijelu Kipra, koji je pod turskom kontrolom.

Osim toga, dva turska borbena aviona F-16 poletela su i pratila najmanje jedan avion koji je prevozio evropske zvaničnike dok su se približavali Kipru, održavajući distancu, rekli su zvaničnici.

Prema riječima zvaničnika, takav tretman imali su avioni koji su prevozili grčkog ministra odbrane Nikosa Dendijasa i francusku ministarku oružanih snaga Katrin Votren, kao i predstavnike Holandije. Šef sindikata kontrolora leta kiparskih Turaka Kursad Hudaverdioglu negirao je da se dogodio incident, navodeći da su avioni F-16 "poleteli zbog vanredne situacije" i da su "leteli ka severu ostrva bez kršenja bilo kakvih granica od trenutka poletanja", ne navodeći o kakvoj se vanrednoj situaciji radilo.

(Tanjug)

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Tagovi :

F 16

Turska

avion

Kipar

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