Iranska vojska prekida napade na Izrael

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Iran obustavlja napade na izraelsku teritoriju, saopšteno je iz štaba centralne komande iranske vojske.

Iz štaba su upozorili na mogućnost nastavka napada u slučaju izraelskih vojnih akcija protiv Libana. Svijet Zelenski poslao poruku Putinu, stigao odgovor iz Rusije Vojska Irana zaprijetila je "razornijim i snažnijim mjerama" u slučaju izraelskih napada na libansku teritoriju. (SRNA)

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