Iranska vojska prekida napade na Izrael

Autor:ATV
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Iran obustavlja napade na izraelsku teritoriju, saopšteno je iz štaba centralne komande iranske vojske.
Iz štaba su upozorili na mogućnost nastavka napada u slučaju izraelskih vojnih akcija protiv Libana.
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Vojska Irana zaprijetila je "razornijim i snažnijim mjerama" u slučaju izraelskih napada na libansku teritoriju.
(SRNA)
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