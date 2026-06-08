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Iranska vojska prekida napade na Izrael

Autor:

ATV
08.06.2026 14:18

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Пројектил лети небом изнад централног Израела током иранског ракетног напада, недјеља, 7. јун 2026
Foto: AP Photo/Ohad Zwigenberg

Iran obustavlja napade na izraelsku teritoriju, saopšteno je iz štaba centralne komande iranske vojske.

Iz štaba su upozorili na mogućnost nastavka napada u slučaju izraelskih vojnih akcija protiv Libana.

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Vojska Irana zaprijetila je "razornijim i snažnijim mjerama" u slučaju izraelskih napada na libansku teritoriju.

(SRNA)

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