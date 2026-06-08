Tramp: Izrael i Iran smjesta da prekinu paljbu

Foto: Tanjug/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Predsjednik SAD Donald Tramp poručio je Izraelu i Iranu da moraju smjesta da prekinu napade, nakon nove eskalacije sukoba dvije strane.

"Izrael i Iran moraju smjesta da prekinu paljbu", napisao je Tramp na mreži "Trut sošl". Odbrambene snage Izraela saopštile su ranije danas da je iranska vojska ispalila oko 30 balističkih projektila ka izraelskoj teritoriji, dok je izraelska vojska izvršila nove napade na Iran. Svijet Oglasio se IDF nakon napada Teherana: Nećemo tolerisati

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.