Tramp: Izrael i Iran smjesta da prekinu paljbu

Autor:ATV
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Predsjednik SAD Donald Tramp poručio je Izraelu i Iranu da moraju smjesta da prekinu napade, nakon nove eskalacije sukoba dvije strane.
"Izrael i Iran moraju smjesta da prekinu paljbu", napisao je Tramp na mreži "Trut sošl".
Odbrambene snage Izraela saopštile su ranije danas da je iranska vojska ispalila oko 30 balističkih projektila ka izraelskoj teritoriji, dok je izraelska vojska izvršila nove napade na Iran.
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