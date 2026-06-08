Zbog medvjeda na ulicama zatvorene škole u Japanu

Japanski grad Ucunomija obustavio je danas rad svih 94 osnovne i srednje škole kojima upravlja, nakon što je na ulicama primijećen medvjed, saopštili su opštinski zvaničnici.

Grad od oko pola miliona stanovnika, oko 100 kilometara sjeverno od Tokija, naveo je da je medvjed prvi put uočen u stambenoj zoni u blizini parka u subotu uveče, prenosi Rojters.

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Životinja je i dalje na slobodi, nakon što je ponovo primijećena rano jutros, oko 500 metara od srednje škole.

Napadi medvjeda, uključujući i one u urbanim područjima, u Japanu su sve učestaliji, što je podstaklo vladu da formira radnu grupu za smanjenje broja incidenata.

Prošle sedmice, u napadu medvjeda u Fukušimi povrijeđene su najmanje četiri osobe.

Snimci bezbjednosnih kamera iz čeličane u tom gradu prikazuju crnog medvjeda kako juri radnika pored ulaza u fabriku i obara ga na zemlju.

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Azijski crni medvjedi su na listi ranjivih vrsta širom svijeta, ali se procjenjuje da se njihov broj u Japanu utrostručio od 2012. godine, čemu je doprinijelo smanjenje lova.

Stručnjaci navode da su klimatske promjene smanjile dostupnost prirodne hrane za medvjede, poput žira i bukvica, dok su depopulacija ruralnih područja i širenje napuštenog poljoprivrednog zemljišta doprinijeli da životinje sve češće traže hranu u blizini naselja, prenosi Rojters.