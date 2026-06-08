Ko prostre peškir dobiće kaznu do 5.000 evra: Šok za turiste na poznatoj italijanskoj plaži

Jedna od najpoznatijih italijanskih plaža uvela je stroga nova pravila za turiste.

Na plaži La Pelosa na Sardiniji više nije dozvoljeno sunčanje na običnim peškirima, a kazne za pojedine prekršaje dostižu čak 5.000 evra. Kristalno čisto more, bijeli pijesak i prizori koji podsjećaju na tropske destinacije već godinama privlače hiljade turista na ovu lokaciju. Međutim, upravo ogromna popularnost ove italijanske ljepotice natjerala je lokalne vlasti na uvođenje sve strožih pravila kako bi se zaštitila osjetljiva prirodna sredina.

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Zašto su zabranjeni obični peškiri?

Posjetioci koji ovog ljeta planiraju odmor na jednoj od najpoznatijih evropskih plaža mogli bi se neprijatno iznenaditi jer su uvedena nova ograničenja, a nadzor nad njihovim sprovođenjem je veoma ozbiljan.

Turistima više nije dozvoljeno da leže direktno na klasičnim peškirima za plažu. Umjesto toga, mogu koristiti samo posebne prostirke izrađene od slame ili bambusa.

Ova mjera je uvedena da bi se smanjio gubitak pijeska, što je problem koji godinama zabrinjava lokalne vlasti i stručnjake za zaštitu životne sredine. Prema procenama nadležnih službi, mokri peškiri svakodnevno zadržavaju hiljade sitnih zrna pijeska koje posjetioci nesvjesno odnose sa sobom kada napuštaju plažu. Tokom turističke sezone na ovaj način nestaju značajne količine pijeska, što dugoročno može ugroziti izgled obale i narušiti osjetljivi obalski ekosistem.

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Koja su još pravila na snazi?

Zabrana specijalnih prostirki: Pored klasičnih peškira, zabranjene su i popularne prostirke "otporne na pijesak" koje mnogi turisti koriste kako bi izbjegli lijepljenje pijeska za tkaninu. Vlasti navode da ni takvi proizvodi ne ispunjavaju propisane kriterijume zaštite.

Stroge kontrole: Sprovođenje pravila se ne prepušta slučaju. Plažom svakodnevno patroliraju posebno zaduženi inspektori koji nadziru ponašanje posetilaca. Za kršenje pravila o peškirima predviđena je novčana kazna od 100 evra, koja se izriče odmah na licu mjesta.

Ograničen broj ljudi: Tokom vrhunca turističke sezone na plaži istovremeno ne smije boraviti više od 1.500 ljudi, kako bi se smanjio pritisak na okolinu.

Obavezno pranje nogu: Svi posjetioci prije odlaska sa plaže moraju oprati pijesak sa nogu na posebno označenim mjestima.

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Drakonske kazne za "suvenire"

Posebno strogo kažnjava se uklanjanje prirodnih materijala sa plaže. Turisti koji pokušaju da ponesu školjke, kamenčiće ili pijesak kao suvenir riskiraju veoma visoke novčane kazne koje se kreću od 300 pa sve do 5.000 evra, u zavisnosti od težine prekršaja.

U najtežim slučajevima, vlasti mogu pokrenuti i sudski postupak protiv prekršilaca. La Pelosa već godinama slovi za jednu od najljepših plaža Italije i Mediterana, ali njena popularnost istovremeno predstavlja i njen najveći izazov. Upravo zato lokalne vlasti sve više pooštravaju pravila kako bi sačuvale prirodne ljepote za buduće generacije.

(Kurir)