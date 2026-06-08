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Strmoglav pad Novaka Đokovića

Autor:

ATV
08.06.2026 08:58

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Стрмоглав пад Новака Ђоковића
Foto: Tanjug/AP/Christophe Ena

Novaka Đokovića skupo je koštao Rolan Garos! Ne samo što nije iskoristio odsustvo Karlosa Alkarasa i ranu eliminaciju Janika Sinera da stigne do 25. Gren slema, već je i značajno pao na ATP listi.

Đoković je od ove nedjelje sedmi teniser svijeta, nakon što je izgubio tri pozicije.

Prestigli su ga Aleks de Minor, Ben Šelton i Feliks Ože-Alijasim, koji je napredovao dva mjesta pa je on sada svjetski broj četiri.

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A zahvaljujući neočekivanom plasmanu u finale Italijan Flabio Koboli je sa 1.200 bodova napredovao četiri pozicije i ušao u svjetskih Top 10.

Novi GS šampion Aleksander Zverev je uprkos osvajanju 1.600 bodova ostao na trećoj poziciji, ali je značajno smanjio zaostatak za drugoplasiranim Alkarasom.

Španac je zbog izostanka iz Pariza izgubio 2.000 bodova pa je sada na 2.655 ispred Nijemca.

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Siner je uprkos senzacionalnoj eliminaciji i gubitku 1.250 bodova i dalje nedodirljiv na broju 1 sa 13.500 bodova.

Ove nedjelje igraju se ATP turniri Serije 250 u Štutgartu i Hertogenbošu, gdje zvanično počinje sezona na travi.

Naredne nedjelje su na programu dva turnira Serije 500, u Londonu i Haleu, a pred Vimbldon, koji počinje 29. juna, igraće se još dva turnira Serije 250, na Majorci i u Istbornu.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Tagovi :

Novak Đoković

Rolan Garos 2026

Rolan Garos

tenis

Janik Siner

Karlos Alkaraz

Komentari (3)
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