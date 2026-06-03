ŠOK: Sabalenka želi da se povuče iz tenisa

Nova velika senzacija dogodila se na Rolan Garosu, pošto je Arina Sabalenka ispala u četvrtfinalu, a bolja od nje bila je Ruskinja Dijana Šnajder sa 3:6, 7:5, 6:0.

Sabalenka je imala vođstvo od 1:0 u setovima i 4:1 u drugom, gdje je imala dva brejka prednosti. Međutim, odjednom se totalno raspala njena igra, Šnajderova je preokrenula taj set, a onda je počistila prvu teniserku svijeta sa terena u posljednjem setu sa nulom.

Očekivano, Sabalenka je bila utučena na konferenciji za medije i najavila je pauzu od tenisa i nada se da će se mentalno vratiti na pravi put uskoro.

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"Nemam misli, nemam emocije. Želim da se povučem iz tenisa sada. Nadam se da ću se za nekoliko dana vratiti na pravi put mentalno. Imala sam pristojne prilike u drugom setu da završim, ali za*ebala sam. Onda je ona dodala gas, zaigrala agresivno. Nisam mogla mentalno da se oporavim poslije drugog seta, to je moja najveća greška danas. Ne znam kada mi se ovo posljednji put desilo, da izgubim deset gemova u nizu. Mentalno sam ušla u neku mračnu rupu i nisam mogla da se vratim na pravi put", rekla je ona.

Pričala je i o uslovima na terenu.

"Ne znam zašto su držali krov otvorenim kada je vjetar tako jako duvao, ali kako da se žalim kada sam igrala dobro tokom većeg dijela meča... Možda je i do mene, možda je i do toga što sam ja poludjela. Prošle godine je bilo slično, pa su narednog dana zatvorili krov za muški meč. Sa zatvorenim krovom bi sigurno bio kvalitetniji meč, ali svakako je ona zaigrala bolje, ušla u teren i pogađala".

Upitana je koliko joj je pritisak kada igra na šljaci.

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"Možda se previše fokusiram na to da nisam uzela Gren slem ni na šljaci ni na travi, pa previše razmišljam, postajem previše emotivna. Moram da pronađem rješenje za to jer sam umorna od toga da gubim mečeve samo zato što su me emocije preplavile. Kombinacija svega – previše razmišljaš, pa dođe laka greška, propustiš priliku, rivalka zaigra slobodnije i agresivnije... Nekada je teško u takvim okolnostima ponovo pritisnuti", rekla je ona.

Podsjetili su je novinari na poraz od Koko Gof u prošlogodišnjem finalu, a ona je potvrdila da ima sličnosti.

"Oh, da. To govorim. Moram da sjednem i da vidim šta se dešava, da otvoreno razmislim o tome šta mi se dešava u glavi u tim trenucima. Prevazišla sam mnogo toga, iskusna sam igračica, moram dobro da promislim i nadam se da ću uspjeti i ovo da prevaziđem. Osjećala sam se sjajno prije meča, spremna da se borim, motivisana... sve sam isto radila od jutros, ali sam izgubila kontrolu tokom meča", kaže Sabalenka, prenosi "Telegraf".

"Ne znam šta ću da radim narednih dana, iskreno ne znam. Ne znam... Ne znam, ha-ha-ha. Ono što nas ne ubije – ojača nas, pretpostavljam. Valjda ću shvatiti šta ne valja. U stvari, shvatila sam šta ću raditi sutra. Postoje one sobe u koje samo uđeš i porazbijaš sve, vjerovatno ću provesti tamo cijeli dan sutra razbijajući stvari. Možda pomogne – možda ne", rekla je Arina Sabalenka.