Rubio: Ako Iran odbije inspektore, Tramp će donijeti odluke

Američki predsjednik Donald Tramp biće primoran da donese određene odluke ako Iran odbije da sarađuje sa Međunarodnom agencijom za atomsku energiju i ne dozvoli nuklearne inspekcije, izjavio je američki državni sekretar Marko Rubio.

- Znamo šta su se dogovorili da urade, a sada će to ili učiniti ili neće. Ako to učine, proces ide naprijed. Ako to ne urade, predsjednik će morati da donese neke odluke - rekao je Rubio novinarima.

Ranije tokom dana, portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagei rekao je da IAEA ne planira da izvrši inspekciju iranskih nuklearnih objekata oštećenih tokom sukoba, prenosi Srna.

Tramp je izjavio da nije urgentno da inspektori IAEA počnu da obilaze Iran i dodao da će svakako stići na vrijeme.