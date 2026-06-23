Stiže digitalni evro: EU se obračunava sa SAD

Sistem bi podržavao i onlajn (online) i oflajn (offline) plaćanja i zamišljen je tako da obezbijedi visok nivo privatnosti, pri čemu Evropska centralna banka (ECB) ne bi mogla direktno da identifikuje korisnike digitalnog evra na osnovu njihovih podataka o plaćanju.

Odbor za ekonomiju i monetarna pitanja Evropskog parlamenta odobrio je dugoočekivani digitalni evro, u pokušaju da se smanji zavisnost od platnih sistema pod kontrolom Sjedinjenih Američkih Država, prenio je Juronjuz.

Prema podacima ECB-a, američki platni giganti Viza (Visa) i Masterkard (Mastercard) učestvuju sa 61 odsto u kartičnim plaćanjima u evrozoni i obavljaju gotovo sve prekogranične kartične transakcije.

Debata o finansijskom suverenitetu Evrope dobila je na značaju usljed rastućih geopolitičkih tenzija.

Šta je digitalni evro?

Digitalni evro je jedna od mjera koju je EU predložila kako bi ojačala svoju autonomiju. To bi bio digitalni oblik novca centralne banke, koji izdaje i garantuje ECB, osmišljen da dopuni gotovinu i postojeće bankarske usluge, a ne da ih zamijeni. Potrošači bi mogli da drže digitalne evre u posebnom digitalnom novčaniku, uz limit potrošnje koji još nije utvrđen.

Sistem bi podržavao i onlajn i oflajn plaćanja i zamišljen je tako da obezbijedi visok nivo privatnosti, pri čemu ECB ne bi mogla direktno da identifikuje korisnike na osnovu njihovih podataka o plaćanju.

ECB bi obezbijedila osnovnu infrastrukturu, dok bi komercijalne banke i pružaoci platnih usluga nudili usluge digitalnog evra korisnicima. Očekuje se da i finansijske institucije i trgovci budu nadoknađeni za učešće u ovom sistemu.

Način na koji bi ta nadoknada trebalo da bude strukturirana ostaje jedno od najspornijih pitanja.

"Pozdravljamo to što je Odbor za ekonomiju i monetarna pitanja Evropskog parlamenta usaglasio svoj stav o paketu jedinstvene valute, koji će očuvati gotovinu u evrima kao zakonsko sredstvo plaćanja, a istovremeno oblikovati digitalni evro", navela je ECB u saopštenju.

"Usvajanje regulative o digitalnom evru predstavlja veliku pobjedu za građane i mala preduzeća", izjavio je italijanski poslanik u Evropskom parlamentu, koji je pregovarao o ovom dosijeu u ime poslaničke grupe Ljevica, opisujući glasanje kao "istorijsko".

Ko još ima digitalne valute?

Evropska unija nije jedina koja razvija digitalnu valutu. Kina već ima digitalni juan, dok je Rusija najavila da će njena digitalna rublja postati operativna u septembru 2026. godine.

Sjedinjene Američke Države su zauzele drugačiji pristup. Predsjednik Donald Tramp odustao je od digitalne valute koju bi izdavale Federalne rezerve, pa je umjesto toga podržao razvoj kriptovalute stejblkoin (stablecoin).

Pošto je velika većina globalnih stejblkoina denominovana u američkim dolarima, zagovornici tvrde da bi ova tehnologija mogla dodatno ojačati međunarodnu ulogu dolara i proširiti njegovu upotrebu u prekograničnim plaćanjima.

Ipak, pojedini donosioci odluka i bivši zvaničnici smatraju da bi digitalni dolar centralne banke mogao ponovo da dođe na dnevni red.

Očekuje se da će Evropski parlament formalizovati stav tokom plenarnog glasanja u Strazburu početkom jula.

Nakon toga će početi pregovori sa 27 država članica EU, a cilj je da se konačan dogovor postigne do kraja godine.