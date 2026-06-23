Putin tvrdi: Kijev gubi teritoriju za teritorijom

Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je danas da kijevski režim gubi teritoriju za teritorijom, usljed "dramatičnog pogoršanja situacije na frontu po njih", prenosi Sputnjik.

"Vidimo i znamo da se kijevski režim, usljed dramatičnog pogoršanja situacije na frontu po njih, i s obzirom na to da protivnik gubi teritoriju za teritorijom, a naši borci oslobađaju naselje po naselje, opredijelio za taktiku udara po civilnim objektima, po civilnoj infrastrukturi", rekao je Putin na sjednici sa članovima vlade.

Putin je naložio da se preduzmu određene mjere kako bi se posledice napada ukrajinske vojske svele na minimum.

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"Rusiji se raznim kanalima direktno poručuje da Kijev udarima želi da utiče na energetske resurse i turističku sezonu", dodao je on.

Današnjoj sjednici, koju je Putin održao putem video-linka iz Kremlja, prisustvovali su i ruski premijer Mihail Mišustin i ključni članovi Savjeta ministara.

(b92)