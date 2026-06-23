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Lavrov o pregovorima sa Kijevom: Rusija je spremna

Autor:

ATV redakcija
23.06.2026 13:05

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Сергеј Лавров
Foto: Tanjug/Tatyana Makeyeva/Pool Photo via AP

Rusija je spremna da u bilo kom trenutku nastavi pregovore sa Kijevom, tačno tamo gdje su stali, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.

"Moskva je u više navrata govorila o spremnosti da se pronađe rješenje za ukrajinsku krizu kroz pregovore, na osnovu razumijevanja postignutog između predsjednika Rusije Vladimira Putina i predsjednika SAD Donalda Trampa na samitu na Aljasci, uključujući pronalaženje rješenja za izvorne uzroke sukoba, naročito prijetnje državnoj bezbjednosti Ruske Federacije", rekao je Lavrov.

On je naglasio da ne želi da posumnja da je samit Rusije i SAD na Aljasci organizovan da bi Kijev dobio na vremenu.

Govoreći o predsjedniku Ukrajine Vladimiru Zelenskom, Lavrov je istakao da ukrajinski lider nameće nerealne uslove Moskvi i svojim evropskim sponzorima.

On je dodao da i dalje važi preporuka stranim zemljama da evakuišu svoje diplomate iz Kijeva, prenosi Srna.

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Sergej Lavrov

Rusija

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